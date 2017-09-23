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Büyükşehir’den 3 Katlı Köprülü Kavşak

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Büyükşehir’den 3 Katlı Köprülü Kavşak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, üçüncü köprülü kavşağı Karaköprü İlçesi Kolsuzoğlu Bulvarı'na kesişen alanda yapmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, üçüncü köprülü kavşağı Karaköprü İlçesi Kolsuzoğlu Bulvarı'na kesişen alanda yapmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Yolu üzerinde yapımını tamamladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprülü Kavşaklarının ardından yine aynı güzergahta havaalanına kadar trafik akışını hızlandırmak amacıyla projelendirdiği 3 katlı köprülü kavşağın yapımı için kolları sıvadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin öncülüğünde yapımına hız verilen "Narlıdere Katlı Köprülü Kavşak" öncesinde bölgede yer alan 15 adet evin kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, köprü ayağı yapımına ve kazı çalışmalarına başladı.

Karaköprü'nün her iki yakası birbirine bağlanacak

Çardaklıkaya Bulvarı ile Karaköprü ilçesinin önemli damarlarından biri olan Yeşiloğlu Bulvarına geçiş sağlayan İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarını birbirine bağlayacak olan "Narlıdere Köprülü Kavşağı" Diyarbakır Yolunun ayırdığı Karaköprü'nün iki yakası arasında kesintisiz bir ulaşım imkânı sağlayacak.

Kavşak yapımı sayesinde Çardaklıkaya Bulvarı ile Kolsuzoğlu Bulvarı 430 metrelik art germe bir viyadükle bağlanacak. Diyarbakır Yolu güzergahı ise dalgeç şeklinde olacak ve tüm proje yan yollarıyla beraber 3 katlı olarak inşa edilecek. Güzergah tamamen trafik yoğunluğundan arındırılarak Karaköprü Çevik kuvvet Kavşak Projesi yapımı sırasındaki trafik yığılmasının önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Güzergahta 7 adet köprülü kavşak yer alıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin projelerinin başında yer alan ulaşım sorunu doğrultusunda Diyarbakır yol aksında kent merkezi ile havaalanı arasında ışıksız trafik akışını sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, güzergahta 7 ayrı köprülü kavşağın 2 sini tamamladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprülü Kavşaklarının ardından Kolsuzoğlu Bulvarı, Balıkayağı Bulvarı, Metrolife Hastanesi Önü ve Cemre Tesisleri Kavşağında ışıkları devre dışı bırakacak olan köprülü kavşakların projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanma aşamasında. Projelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniliyor. Karaköprü Köprülü Kavşağı ise hazırlandı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

35 metreden 50 metreye genişletilmesi için çalışmalara başlanılan Diyarbakır Yol güzergahı üzerinde Tramvay Geçiş Hattı'nı da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, yolun ortasından bir tramvay hattı geçirilmesi için gerekli projeleri hazırladı. Yolun devamında Eski Karaköprü menfezinin de genişletilmesi yapılacak.

210 gün iş günü içersinde bitirilmesi hedeflenen "Narlıdere Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak" projesinde yaklaşık 3140 ton demir, 21160 m beton kullanılacağı hesaplandı.

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