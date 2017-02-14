Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine 900 Bin Tl Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasındaki görevi üstlenecek amatör spor kulüplerine...

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasındaki görevi üstlenecek amatör spor kulüplerine bu yıl 900 bin TL maddi destek verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 97 kulübe toplamda 900 bin TL maddi destek verecek. Büyükşehir Belediyesi bu yılki ilk yardım programı Acıpayam, Çameli ve Serinhisar'da 23 ayrı kategoride faaliyet gösteren 6 kulübü kapsadı. Acıpayam bir düğün salonunda başlayan destek programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, davetliler ve amatör spor kulüpleri katıldı.

Sporun ruh ve fizik sağlığı anlamında çok önemli olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bunun yanında sporun insana kazandırdığı farklı güzellikler var. Spor ekip ruhunu, birlikte çalışabilme ruhunu aşılar. Spor aslında hayatın ta kendisidir. Yenilmek de vardır, galibiyet de vardır. Yere düşmek de vardır, kalkmak da. Hayat da öyle. Spor aslında hayatın bir ön provasıdır. Sporda kurallar ve disiplin vardır, bunlara uyarsan başarı da arkasından gelir. Keşke tüm çocuklarımıza spor yaptırıp o disiplini, ekip ruhunu kazandırabilsek, işte spor bunun için çok önemli. İnşallah bu desteklerle Denizlimiz amatör sporların başkenti olacak. Şu anda 27 branşta ücretsiz spor kursu veriyoruz. İşte yeni bir alan daha açıldı. Artık kayak sporu da Denizli'de yapılır hale geldi. İnşallah bu çeşitliliği artırarak hiç kimsenin spor yapmaya mazereti olmasın, herkes istediği her alanda spor yapsın istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Zolan, daha sonra Acıpayam, Çameli ve Serinhisar'da 23 ayrı kategoride mücadele eden 6 spor kulübüne toplamda 58 bin 750 TL değerindeki yardım çeklerini verdi.