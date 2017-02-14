  • BIST 88.082
  • Altın 144,484
  • Dolar 3,6636
  • Euro 3,8761
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine 900 Bin Tl Destek

» »
Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine 900 Bin Tl Destek
Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasındaki görevi üstlenecek amatör spor kulüplerine...

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasındaki görevi üstlenecek amatör spor kulüplerine bu yıl 900 bin TL maddi destek verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 97 kulübe toplamda 900 bin TL maddi destek verecek. Büyükşehir Belediyesi bu yılki ilk yardım programı Acıpayam, Çameli ve Serinhisar'da 23 ayrı kategoride faaliyet gösteren 6 kulübü kapsadı. Acıpayam bir düğün salonunda başlayan destek programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, davetliler ve amatör spor kulüpleri katıldı.

Sporun ruh ve fizik sağlığı anlamında çok önemli olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bunun yanında sporun insana kazandırdığı farklı güzellikler var. Spor ekip ruhunu, birlikte çalışabilme ruhunu aşılar. Spor aslında hayatın ta kendisidir. Yenilmek de vardır, galibiyet de vardır. Yere düşmek de vardır, kalkmak da. Hayat da öyle. Spor aslında hayatın bir ön provasıdır. Sporda kurallar ve disiplin vardır, bunlara uyarsan başarı da arkasından gelir. Keşke tüm çocuklarımıza spor yaptırıp o disiplini, ekip ruhunu kazandırabilsek, işte spor bunun için çok önemli. İnşallah bu desteklerle Denizlimiz amatör sporların başkenti olacak. Şu anda 27 branşta ücretsiz spor kursu veriyoruz. İşte yeni bir alan daha açıldı. Artık kayak sporu da Denizli'de yapılır hale geldi. İnşallah bu çeşitliliği artırarak hiç kimsenin spor yapmaya mazereti olmasın, herkes istediği her alanda spor yapsın istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Zolan, daha sonra Acıpayam, Çameli ve Serinhisar'da 23 ayrı kategoride mücadele eden 6 spor kulübüne toplamda 58 bin 750 TL değerindeki yardım çeklerini verdi.

Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine 900 Bin Tl Destek

Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine 900 Bin Tl Destek

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Subaşıoğlu, Saruhan Yolunu İnceledi14 Şubat 2017 Salı 18:43
  • Kaymakam Gözen, Okul Servis Şoförleriyle Toplantı Yaptı14 Şubat 2017 Salı 18:33
  • İsfendiyar Sokak’ta Yollar Düzenleniyor14 Şubat 2017 Salı 18:28
  • Başkan Şahiner, Sevgililer Gününde Nikah Kıydı14 Şubat 2017 Salı 18:28
  • Sungurlu Belediyespor Güreş Takımı 2. Lige Yükseldi14 Şubat 2017 Salı 18:23
  • Engelliler El Emeklerini Sergiledi14 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Uyuşturucu İle Yakalanan Torbacı Tutuklandı14 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden Bilecik’te Kapsamlı İnceleme14 Şubat 2017 Salı 18:13
  • İl Hakemi Sevindik Çetinkaya Sezonu Kapattı14 Şubat 2017 Salı 18:13
  • Genel Sekreter Yalçın Halkla Buluştu14 Şubat 2017 Salı 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti