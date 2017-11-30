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Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine Destek

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Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine Destek
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen tören sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen tören sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, son dönemde gündeme gelen dinozor ve heykeller ile ilgili, "O dinozor ve heykeller Ankarapark'ın bir parçasıydı, biz de yerine koyduk" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen törende 227 amatör spor kulübüne, kramponundan tekmeliğine, topundan eldivenine her şeyin bulunduğu 227 bin parçadan oluşan spor malzemesi dağıttı. Tören, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu'nun, Mustafa Tuna'ya hediye takdim etmesiyle son bulurken, tören sonunda Başkan Tuna, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Tuna, özel bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Ankara'da yapacakları projelerle ile ilgili Erdoğan'a bilgi aktardığını söyledi.

"O dinozor ve heykeller Ankarapark'ın bir parçasıydı biz de yerine koyduk"

Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlık görevine geldikten sonra faaliyete geçirdiği 24 saat ulaşım konusu ile ilgili, vatandaşları rahatlatma açısından böyle bir şey gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaldırılan dinozor ve heykeller ile ilgili ise Tuna, "O dinozor ve heykeller Ankarapark'ın bir parçasıydı biz de yerine koyduk. Mesela bir inşaata başlarken doğramasını da sipariş verirsin ama zamanı gelmediği sürece doğramalar dışarıda durur. Duvarlar bitince de doğramaları takarsın. Aynı bunun gibi işte, dinozorun da yeri zamanı geldiği için yerine gitti. Başka da herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Ankaragücü Başkanı ile istişare yapacağız"

İleride Ankaralıları ne tür hizmetler bekliyor sorusunu cevaplayan Tuna "Yaşadıkça göreceğiz. Lafla olmuyor, her şey icraatla oluyor. Biz de vatandaşlarımızı memnun edeceğine inandığımız icraatlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. Tuna, Ankaragücü ile ilgili ise, "Ankaragücü Başkanı ile istişare yapacağız. Duruma bakıp ona göre hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

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