Büyükşehir’den Anıtkabir’de Plan Değişikliği Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Başkanı tarafından yapılan ve bazı internet sitelerinde yer alan "Yeni Hedef Anıtkabir" başlıklı açıklama...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Başkanı tarafından yapılan ve bazı internet sitelerinde yer alan "Yeni Hedef Anıtkabir" başlıklı açıklama ve haberlerin, bilgisiz ve asılsız bir şekilde gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; alınan Meclis kararının, Anıtkabir'de konuta izin vermek değil, Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların, Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesinden başka bir şey olmadığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu plan değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine alındığı kaydedilerek, plan değişikliğinde alanın A ve B olarak tanımlanan iki farklı parsele ayrıldığı belirtildi. A parselinde hiçbir yapılaşma ve plan değişikliğinin önerilmediği belirtilen açıklamada, B parseli olarak belirlenen alanın park alanı olmasına rağmen üzerinde mevcut askeri lojman bulunduğu kaydedilerek; mevcut lojmanların daha sonra yıkılma ve benzeri bir durumla karşılaşılmaması için plan değişikliği yapıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"B parselinde, park alanı olmasına rağmen Anıtkabir Muhafız Bölüğü'nün lojmanları bulunuyor. Bu lojmanların ileride herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşmaması için Milli Savunma Bakanlığı bizden buranın imara uygun hale getirilmesi talebinde bulundu. Biz de mevcut lojmanları plana uygun hale getirdik. Yapılan bundan başka bir şey değil. Yani söz konusu konuyla yapılan açıklama ve haberler tamamen asılsız, bilgisiz ve gerçek dışıdır."

"Karıştırıcılar, yine iş başında"

"Yalan yanlış bilgilerle vatandaşı kandırıp, ortalığı karıştırmak için çabalayan ideolojik kafalar yine iş başındalar" diyen Başkan Gökçek de konuya ilişkin bilgi vererek, "Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yapılan da haberde bahsedildiği gibi değil. Anıtkabir sınırları dışında bulunan ve mevcutta park alanı olarak ilan edilmesine rağmen orada bulunan 5 katlı askeri lojmanı resmileştirdik" diye konuştu.

Koruma Kurulunun zaten hiçbir şekilde yeni bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğinin de altını çizen Başkan Gökçek, "Yeni bir yapılaşma söz konusu dahi değil. Sadece mevcut askeri lojmanlar resmileşti. Mevcut durum korundu o kadar. Bir kez daha, ideolojik düşünceleriyle hareket eden bir takım oda yöneticileri ve internet siteleri; halkı yanıltarak, algı oluşturma çabası içerisindeler. Ancak yine bilgisiz, yine belgesiz, yine boş çaba içindeler" diye konuştu.