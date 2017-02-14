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Büyükşehir’den Antalyalılara Hobi Bahçesi

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Büyükşehir’den Antalyalılara Hobi Bahçesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyenler için Bahtılı Mahallesi'nde inşa ettiği...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyenler için Bahtılı Mahallesi'nde inşa ettiği "Hobi Bahçesi Projesi"nin alt yapısı tamamlanırken, hobi evlerinin inşası sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesi Bahtılı mevkiinde 160 dönümlük alan içerisinde projelendirdiği Hobi Bahçesi Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın üç etap halinde yapacağı projenin ilk etap çalışmaları kapsamında 348 adet hobi evinin 160'ının karkası tamamlandı. Kalan hobi evlerinin çelik karkas imalatı sürüyor.

Alt yapı çalışmaları tamamlandı

Antalyalıları doğa ve toprak ile buluşturacak Hobi Bahçesi Projesi'yle ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi yetkilileri yağmur suyu, bahçe sulama, atık su ve yangın hattı gibi alt yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtti. Yetkililer, aydınlatma siteminin döşendiğini ve 200 metrekarelik süs havuzu inşaatının da devam ettiğini açıkladı. Çalışmaların yoğun bir tempoda sürdüğünü vurgulayan yetkililer, Haziran ayı sonu tamamlanması hedeflenen Hobi Bahçeleri için Temmuz ayı içerisinde başvuruların başlayabileceğini ifade etti.

Kentin içinde bir vaha

Vatandaşların her türlü tarımsal faaliyeti gerçekleştirebileceği hobi bahçelerinde kullanıcılara özel olarak ayrılmış 81 metrekare genişliğinde bahçeler ve 5 metrekarelik hobi evleri yer alacak. Proje kapsamında, bahçelerde domatesten salatalığa, bal kabağından karpuza her türlü tarımsal üretim mümkün olacak. Kullanıcılar sosyal alanlardan faydalanarak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecek. Antalya Hobi Bahçesi 1. etap uygulaması projesi içerisinde; çocuklar için oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, mescit, kafeterya, revir, yürüyüş parkuru, halı saha, rekreasyon alanları ve 96 araçlık otopark olacak.

Büyükşehir’den Antalyalılara Hobi Bahçesi

Büyükşehir’den Antalyalılara Hobi Bahçesi

Büyükşehir’den Antalyalılara Hobi Bahçesi

Büyükşehir’den Antalyalılara Hobi Bahçesi

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