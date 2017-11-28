Büyükşehir’den Atık Pil Semineri

Çevreyi koruma konusunda birçok projeyi hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu konuda eğitim çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor

Çevreyi koruma konusunda birçok projeyi hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu konuda eğitim çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından "Atık Pillerin Diğer Atıklardan Ayrı Toplanması ve Bertaraf Edilmesi" konusunda bir seminer verildi. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen seminere, daire başkanları, şube müdürleri, okul yöneticileri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Atık pil semineri öncesi bir konuşma yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak için çevreyi korumanın önemine değinerek, "Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği rahatlık ile birlikte bu gelişmenin tabiat ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çevre kirliliğine yol açan gerçeklerden bir tanesi de atık pillerdir. Piller içerdikleri maddeler doğaya bırakıldıklarında uzun süre yok olmadan kalırlar ve zarar verici etkilerini göstermeye başlarlar. Topraktan yer altı sularına ve yetiştirdiğimiz bitkilere karışan zararlı maddelerle sağlığımızı tehdit ederler. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yaşadığımız çevremizi ve doğal kaynaklarımızı korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevrenin korunmasına yönelik, Atık Su Arıtma Tesisi, Vahşi Depolama Alanının Rehabilitasyonu, Organik Evsel Atıkların Geri Kazanımı ile Entegre Çevre Projesi, Düzenli Depolama Alanı ve Bertaraf Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, vektörel mücadele, ağaçlandırma ve yeşil alan, geri kazanım, çevre eğitim çalışmaları gibi birçok faaliyet ve yatırımlarla çalışmalarımız devam ediyor. Kamuda çevre bilinci arttıkça hem maliyetler azalacak hem de çevre kirliliği azalacaktır. Çevre konusunda herkes duyarlı olmalı" uyarısında bulundu.

"Atık Pillerin Diğer Atıklardan Ayrı Toplanması Ve Bertaraf Edilmesi" seminerine konuşmacı olarak katılan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Teknik Danışmanı Savaş Arna söz alarak piller hakkında bilgiler aktardı.

Pillerin çeşitleri, sınıflandırılması, kullanım alanları, atık pillerin çevreye verdiği zararlarla bu zararların nasıl giderilebileceğine ilişkin bir sunum gerçekleştiren Arna, teknolojik gelişmelerle pillerin kullanıldığı alanların gelecekte daha da artacağını belirtti.

Arna, "Kullanım süresi dolan pillerin doğaya atılmasıyla içindeki ağır metallerin toprağa, suya karışarak hem insan sağlığına, hem de doğaya önemli zararlar veriyor. Pillerin doğaya rastgele atılmasıyla içindeki pek çok ağır metalin insan vücudunda birikimlere yol açıyor. Sıcaklığın pillerin baş düşmanı olduğunu ve cihaz çalışmasa dahi içindeki pillerin çıkarılması gerekiyor. Pillerin poşet içinde buzdolabında saklanması pillerin ömrünü arttırıyor. Özellikle kullandığınız cep telefonlarını sıcak yerde bırakmayınız. İçindeki pil ömrünü kısaltmış oluyorsunuz" diye konuştu.

Seminer daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.