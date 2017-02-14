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Büyükşehir’den Bir Sosyal Tesis Daha

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Büyükşehir’den Bir Sosyal Tesis Daha
Büyükşehir Belediyesi bu yıl üç mahalleye yapacağı sosyal yaşam merkezlerinden ikincisinin ihalesini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl üç mahalleye yapacağı sosyal yaşam merkezlerinden ikincisinin ihalesini gerçekleştirdi. Köşk Mahallesi'ne yapılacak olan sosyal yaşam merkezinin ihalesine 15 firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl içinde Beyazşehir, Mimarsinan ve Köşk Mahallelerine sosyal yaşam merkezleri yapacak. İçinde pek çok fonksiyonun bulunacağı sosyal yaşam merkezlerinden Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin ihalesi geçen hafta yapılmıştır. Bu hafta da Köşk Mahallesi'ne yapılacak sosyal yaşam merkezinin ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 883 bin 341,61 TL. olan Köşk Sosyal Yaşam Merkezi ihalesine 15 firma katılarak teklif verdi.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle:

Alp İnşaat: 5 milyon 219 bin TL.

Çakıroğlu İnşaat: 4 milyo0n 646 bin TL.

Daşan İnşaat: 4 milyon 494 bin 300 TL.

Gürkan Kılıç: 5 milyon 825 bin TL.

Kılıç İnşaat: 5 milyon 232 bin TL.

Gökışığı İnşaat: 4 milyon 950 bin TL.

Aydın İnşaat: 6 milyon 434 bin TL.

Tahir Kaya Aydınlar İnşaat İş ortaklığı: 5 milyon 482 bin TL.

GK Mimarlık: 4 milyon 740 bin 571 TL.

Kamil Mert Sungur: 4 milyon 153 bin TL.

Antaş İnşaat: 4 milyon 567 bin TL.

Fatih İnşaat Malzemeleri: 5 milyon 847 bin 450 TL.

Kar Yapı: 5 milyon 360 bin TL.

Necdet Yıldırım: 4 milyon 689 bin TL.

Emitet İnşaat: 4 milyon 987 bin TL.

İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

Büyükşehir’den Bir Sosyal Tesis Daha

Büyükşehir’den Bir Sosyal Tesis Daha

Büyükşehir’den Bir Sosyal Tesis Daha

Büyükşehir’den Bir Sosyal Tesis Daha

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