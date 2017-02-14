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Büyükşehirden Engellilere Jet Destek

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Büyükşehirden Engellilere Jet Destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirli engellilerin akülü araba talebini 24 saat içinde yerine getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirli engellilerin akülü araba talebini 24 saat içinde yerine getirdi.

Önceki gün ilçedeki engelli aileleri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü engelliler koordinatörü Dr. Pelin Feymi, ziyaret ettiği S.K. D.K.'ye söz verdiği araba ve aküleri ertesi gün gönderdi. Yenişehir Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak, büyükşehir yetkililerine teşekkür ederek, "Engelli vatandaşlarımızın sıkıntısını dinleyip bir ihtiyaçları olup olmadığını sordular. Engelli kardeşlerimiz ve bizler ihtiyaçlarımızı söyledik. Bu kadar kısa sürede halledileceğini tahmin etmemiştim. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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