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Büyükşehirden, Garip Ayağı Türküleri Konseri

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Büyükşehirden, Garip Ayağı Türküleri Konseri
Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun "Garip Ayağı Türküleri" konseri Antalyalıların beğenisini topladı.

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun "Garip Ayağı Türküleri" konseri Antalyalıların beğenisini topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) İcra Heyeti "Garip Ayağı Türküleri" konseri ile Antalyalılara türkü ziyafeti çekti. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos salonunda gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. İcra heyeti, bir gider de beş ardıma bakarım, tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli, nazende sevgilim gibi Anadolu'nun bağrında yeşermiş muhteşem eserleri Antalyalılar için seslendirdi. Her birinin öyküsü birbirinden farklı olan Türküler, Antalyalıların unutulmaz anlar yaşamasına neden oldu.

Gecenin sonunda teşekkür konuşması yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, muhteşem performanslarından dolayı saz heyetine, sanatçılara ve Şef Burhan Yacan'a teşekkür etti.

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