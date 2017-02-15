Büyükşehir’den “Haydi Kızlar Yönetime” Projesi

GAZİANTEP (İHA) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Haydi Kızlar Okula" projesinin ardından şimdi de "Haydi Kızlar Yönetime" projesi...

GAZİANTEP (İHA) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Haydi Kızlar Okula" projesinin ardından şimdi de "Haydi Kızlar Yönetime" projesi hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Haydi Kızlar Yönetime" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonundaki tanıtım toplantısına kentin birçok okullarından kız öğrenciler katıldı. Projesinin açılış konuşması yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'ye örnek olacak bir projeye start verdiklerini belirterek, yapılacak örnek çalışmalarla başarılı sonuçlar elde edileceğine inandığını kaydık. "Haydi kızlar okuldan" sonra şimdi de" haydi kızlar yönetime" demek çok önemli olduğunu anlatan Fatma Şahin, "Aslında siz bugün ülkemizin geldiği noktada artık yeni hedefler konusunda örnek bir çalışmanın bugün ilk başlangıcındayız. Bu bakımdan Türkiye'ye örnek çalışmayı hep birlikte çalışarak başarmış oluyoruz. Dünyayı iyi okumamız gerekiyor. Dünya bize neyi konuşuyor neyi yapıyor diye baktığınız zaman artık tarım devriminden sanayi ve bilgi teknoloji çağını yakalamış, kas döneminin bittiği kafa döneminin başladığı bilgi ve teknoloji çağındayız. Önce zamanın değerini çok iyi anlamamız lazım. Kafa döneminin başladığı ve artık AR-GE'nin İnovasyonunun silikon vaat ederek konuşulduğu, yüksek teknolojinin konuşulduğu bir dünyada herkes büyük bir rekabet içerisin de ve bu rekabetin içinde bireyler var. Daha temelden anne -babanın sizlerin verdiği mücadeleyi de gelinen bir nokta var. Dolayısıyla bireylik büyük bir rekabet içerisinde ülkeler ve şehirler büyük bir rekabet içerisinde artık şehirler yarışıyor. Bu yarışın içerisinde koyduğunuz hedefe ulaşabilmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Program daha sonra soru cevap şeklinde devam ederken, programın ardında bir grup öğrenciler Fatma Şahin'e çiçek takdim etti.