  • BIST 103.817
  • Altın 161,687
  • Dolar 3,9395
  • Euro 4,6964
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Büyükşehirden Hizmet İçi Eğitim Semineri

» »
Büyükşehirden Hizmet İçi Eğitim Semineri
Malatya'da teknik personele Yeni Nesil Sinyalizasyon Sistemleri ve temel Trafik Mühendisliği konularında eğitim semineri verildi.

Malatya'da teknik personele Yeni Nesil Sinyalizasyon Sistemleri ve temel Trafik Mühendisliği konularında eğitim semineri verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün kontrolünde uygulanan Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, görevli teknik personellere yönelik Yeni Nesil Sinyalizasyon Sistemleri ve Temel Trafik Mühendisliği konularında hizmet içi eğitim verildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) Tekno Kentte Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili ARGE çalışmaları yürüten ve Türkiye Genelinde Dinamik Kavşak ve Sinyalizasyon Sistemi uygulamaları yapan bilişimciler tarafından eğitimlerin verildiği belirtildi.

Açıklamada 4 gün süren eğitimlerde Sinyal Planı Hazırlama, Kavşak Geometrik Tasarım İlkeleri, Kavşak Geometrik Düzenlemeleri (uygulamalı), Koridor Optimizasyonu (Yeşil Dalga) Hesabı ve Uygulamaları, Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı (Metis) Kullanımı ve Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Uygulama Eğitimi konusunda bilgiler verildiğine de dikkat çekildi.

Teorik ve pratik olarak verilen eğitimler sonunda başarılı olan teknik personellere, eğitime katılım sertifikası verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa Piazza Avm’de Mevlid-i Nebi Sergisi01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Trabzon Havalimanı’nda Pist Çalışmaları Tamamlandı01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Adıyaman Belediyesinden Temizlik Çalışmaları01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Başkan Çelik, Engelli Yazarlar İlknur Peder Ve Kadir Can Gökalp İle Görüştü01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Nilüfer İnovasyon Merkezi Ödüle Doymuyor01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Besni Devlet Hastanesine 2 Uzman Daha Atandı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Besni’de Öğrencilerden Depremzedelere Yardım01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Müsiad İzmir, Lojistik Sektörünü Masaya Yatırdı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Zorunlu ‘Kış Lastiği’ Uygulaması Başladı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Akdeniz Üniversitesi’nde Yangın Tatbikatı01 Aralık 2017 Cuma 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti