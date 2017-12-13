Büyükşehir’den İlçe Projelerine Revizyon

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6 ilçenin ardından Gürsu ve Kestel'i de ziyaret ederek, 2 ilçede devam eden ve 2018 yılında yapılması...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6 ilçenin ardından Gürsu ve Kestel'i de ziyaret ederek, 2 ilçede devam eden ve 2018 yılında yapılması planlanan yatırımları masaya yatırdı.

Yenişehir, İznik, Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'in ardından sırasıyla Gürsu ve Kestel ilçelerini de ziyaret eden Başkan Aktaş, her 2 ilçede devam eden ve 2018 yılında yapılması planlanan yatırımları değerlendirdi. Başkan Aktaş'ın ziyaret trafiğindeki ilk durak Gürsu oldu. Belediye binası önünde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından karşılanan Başkan Aktaş, daha sonra meclis salonundaki toplantıya katıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Temelli ve Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Aktaş, imkanlar dahilinde ilçede yaşam kalitesini daha da yükseğe çıkarmak için gereken tüm çalışmaların yapılacağını söyledi. Bütçe gerçekliğini de düşünerek, başlanmış projelerin tamamlanacağını, bazı projelerde ise revizyona gidileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa, 17 ilçeden ibaret değil. Gürsu başta olmak üzere her ilçenin ayrı bir değeri, ayrı bir güzelliği ve şehre ayrı bir katkısı var. Bu katkıyı daha üst düzeye çıkarmak için "ilçelerimiz düzeyinde neler yapabiliriz" noktasında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bugüne kadar 6 ilçemizi gezdik. Bugün Gürsu ve Kestel'deyiz. Önümüzdeki hafta ise 2 ilçemiz hariç istişare turumuzu tamamlamış olacağız. Aralık'ın son haftası da Osmangazi ve Yıldırım'ı ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Bursa'ya hizmet etmenin büyük bir onur aynı zamanda da önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, ilçe yatırımlarında bölge dinamiklerinin görüş ve katkılarının çok önemli olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin 18. birim değil 17 ilçenin koordinatörü pozisyonunda olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "İlçe çalışmaları muhakkak belediye başkanı ve atadığı kişilerin kontrolünde, onların da fikir ve destekleri alınarak yürütülmelidir. Bu bir etüd proje çalışması da olsa, yol yapım çalışması da olsa yerel dinamiklerle işbirliği yapılması lazımdır. Çünkü biz koordinasyonu sağlayan bir belediyeyiz. Takdir edersiniz ki orada yapılan çalışmayı o ilçe adına yapıyoruz. O ilçe belediye başkanının kanaati olmadan bu çalışmaların çok sağlıklı olmayacağına inanıyoruz. Bugün de biz bu bakış açısını yansıttık. Gürsu ve Kestel'de yaptığımız toplantılarda öncelikli yatırımlar programa alındı, acil olmayanlar ise ötelendi. 2018 yılı yatırımları en iyi şekilde değerlendirildi ve çeşitli sonuçlara varıldı. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 13 yıllık ilçe belediye başkanlığı geçmişinin alınan kararların doğruluğu açısından hayati önemde olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş'ın ilçe belediyelerinin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini söyleyen Işık, bunların aşılması yönünde büyük ümit taşıdıklarını ifade etti.

Gürsu'nun ardından Kestel'e geçen Başkan Aktaş, burada da Belediye Başkanı Yener Acar'ı makamında ziyaret etti. Kestel Kaymakamı İskender Yöndem'in de katıldığı ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe projeleri ele alındı. Gürsu ilçesinde olduğu gibi Kestel ilçesinde de gerekli tüm yatırımların bütçe imkanları doğrultusunda zaman kaybedilmeden hizmete alınacağını kaydeden Başkan Aktaş, "İlçelerimiz için kaymakamlarımızın da katkıları ve yönlendirmeleri var. Onların da fikirleri önemli. Tamamen sonuç odaklı olmaya çalışıyoruz. Bütün bürokratlarımız bu toplantılara katılıyor. Herkes gerekli dersleri alıp, sevk ve idare ediyor. 15 aylık dar bir zaman var. Yük çok açık. Belirli sıkıntılar var. İnşallah ekip arkadaşlarımız, ilçe belediyelerimiz elbirliğiyle tüm bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. İlçelerimizin daha yaşanabilir kılınmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Kestel Belediye Başkanı Yener Acar da Başkan Aktaş'a ilçelerine gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.