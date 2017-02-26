Büyükşehir’den İnşaat Malzemesi İhalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat malzemesi alım ihalesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat malzemesi alım ihalesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen inşaat malzemesi alım ihalesine 5 firma katıldı. Belediye meclis salonunda yapılan ihalede en yüksek teklif 198 bin 125 TL olarak verilirken en düşük teklif ise 164 bin 325 TL olarak verildi. 2017 yılı muhtelif işlerde kullanmak üzere inşaat malzeme alım ihalesi kapsamında 5 bin metrekare yer karosu, duvar karosu 7 bin 500 metrekare ve 2 bin 500 torba seramik yapıştırıcısı alınacak.

Alınacak malzemeler cami, dernek, düğün salonu, Kur'an kursu, cami lojmanı, köy binası, şadırvan, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev yapım ve onarımlarında kullanılacak.