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Büyükşehir’den Karaman’a Viyadüklü Çözüm

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Büyükşehir’den Karaman’a Viyadüklü Çözüm
Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı daha yaşanabilir ve kolay ulaşılabilir hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, İhsaniye ile...

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı daha yaşanabilir ve kolay ulaşılabilir hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, İhsaniye ile Yeni Karaman arasında yapılacak yeni yol ile Nilüfer ve Osmangazi ilçeleri birbirine bağlanırken, yeni yol kent trafiğine nefes aldıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın ulaşılabilir bir kent olması yolundaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyleyerek, kentteki sıkıntıların birer birer çözüme kavuştuğunu anlattı. Başkan Altepe, Mudanya istikametine giden BursaRay'ın İhsaniye Karaman mahalleleri ile Yeni Karaman ve Hürriyet'i birbirinden ayırdığını hatırlatarak, "BursaRay çalışmaları yapıldığı sırada geçit alanına yer bırakılmamış. Buradaki taşıtların geçebileceği bir alt veya üst geçit yok" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın kent içi ulaşımında önemli bir sorunun daha çözüme ulaşacağını dile getiren Başkan Altepe, "Özellikle Nilüfer İlçesi Tuna Caddesi, İhsaniye Karaman Mahallesi'nden Yeni Karaman ve Hürriyet'e doğru geçiş yapılabilmesi için projeyi hazırladık. Yıllardır konuşulan bir projeydi. Buraya bir üst geçit projesi hazırladık ve şu anda imalat ve uygulama projeleri bitmek üzere" diye konuştu.

Başkan Altepe, yeni projenin ardından Tuna Caddesi'nden gelen araçların üst geçitle Mudanya Yolu ve BursaRay hattı üzerinden geçerek Yeni Karaman Mahallesi'ne ve Hürriyet'e ulaşabileceğini söyledi. Başkan Altepe, Nilüfer ile Osmangazi ilçeleri arasında pratik bir bağlantı olacak üst geçitle sürücülerin Hürriyet ve Yunuseli istikametinden ova yolları aracılığıyla da İstanbul Yolu çıkışı ve Terminal bölgesine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Altepe, 1 ay içinde ihaleye çıkılması hedeflenen projenin en kısa zamanda gerçekleştirileceğini de belirterek, "Bu uygulama ile Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri başta olmak üzere Bursa trafiği nefes alacak" dedi.

Büyükşehir’den Karaman’a Viyadüklü Çözüm

Büyükşehir’den Karaman’a Viyadüklü Çözüm

Büyükşehir’den Karaman’a Viyadüklü Çözüm

Büyükşehir’den Karaman’a Viyadüklü Çözüm

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