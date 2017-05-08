Büyükşehir’den Kavaklıdere’ye Modern Kanalizasyon Hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Kavaklıdere İlçesinde bulunan eski kanalizasyon hattının bölgenin...

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Kavaklıdere İlçesinde bulunan eski kanalizasyon hattının bölgenin ihtiyaçlarının karşılamaması nedeniyle çalışma başlattı. MUSKİ ekipleri tarafından yapılan plan proje çalışmaları sonucunda bölgeye yaklaşık 18 bin metrelik yeni kanalizasyon şebeke hattı yapımı için yer teslimi yapıldı.

18 km'lik Kanalizasyon 4 Milyon 252 Bin Liraya Mal Olacak

Kavaklıdere İlçesinde MUSKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlar sonucunda kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak. Yaklaşık 18 bin metre uzunluğundaki yeni kanalizasyon şebeke hattı ilçe daha modern bir alt yapı sistemine kavuşacak. İller Bankasından SUKAP(Su Kanalizasyon ve Alt Yapı Projeleri) kapsamında alınan kredi ile yapımına başlanan ve Kavaklıdere İlçesinin kanalizasyon ihtiyacını karşılayacak olan hattın yaklaşık 4 milyon 252 bin liraya mal olacağı belirtildi. İlbank tarafından sağlanan kredinin %50'lik kısmı (Yaklaşık 2 Milyon 126 bin Lira) hibe olarak alınırken diğer %50'lik miktar ise MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bankaya ödenecek.

Kavaklıdere'ye Arıtma Tesisi Müjdesi

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kavaklıdere İlçesine yapılan kanalizasyon hattının yanı sıra yeni arıtma tesisi için proje çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Osman Gürün, "Kavaklıdere İlçemizde 4 milyon 252 bin liraya mal olacak 18 bin metrelik kanalizasyon şebeke hattı yapıyoruz. Amacımız bu yıl içerisinde hattın yapımını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak" dedi.

Başkan Gürün ayrıca İlçeye yeni arıtma tesisi yapılacağını vurgulayarak, "Bölgede Doğal arıtma dediğimiz çok yüzeysel arıtma yapan ve kapasiteyi kaldırmayan bir sistem mevcut. Biz Kavaklıdere ilçemize yeni bir arıtma tesisi yapmayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz bu konu üzerinde gerekli projeleri yürütmekteler ve en kısa sürede bu projenin de müjdesini Kavaklıdereli vatandaşlarımıza vereceğiz" dedi.

Kanalizasyon Hattı Olmayan İlçe Kalmayacak

Muğla genelinde alt yapı, kanalizasyon ile ilgili birçok çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sağlanan kredilerin Muğla'ya yatırım olarak harcandığını belirtti. Başkan Gürün; "Daha önce Yatağan ilçemizde yaptığımız gibi şu an kanalizasyon hattı olmayan Kavaklıdere, Ula ve Seydikemer İlçe merkezlerimizin eksiklerini ortadan kaldıracağız. Kavaklıdere'nin çalışmalarını somut olarak başlattık. Ula ile ilgili de proje çalışmalarımız tamamlandı, gerekli onayların alınmasını bekliyoruz. Kısa süre içerisinde burada yapacağımız kanalizasyon hattı ve arıtma tesisi ile ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşacağız.

Yine Seydikemer İlçemizde de kanalizasyon yapımı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki alt yapı eksikliklerini giderilmesi için yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımlarda bize yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen İlbank yetkililerine de teşekkür ediyorum" dedi.

"En Önemli Mirasımız Çevremize Yatırım Yapıyoruz"

Muğla'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla eşsiz bir il olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Büyükşehir olarak çevreyi ve şehri koruyan hizmetlere önem verdiklerini belirtti. Başkan Gürün, "Muğla, doğal ve tarihi güzellikleri yanında yüzde 68 orman varlığı ve eşsiz kıyıları ile korunması gereken illerimizin başında geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak çevremizi koruyan hizmetlere büyük önem veriyoruz. Kısa sürede Muğla genelinde bir olan hafriyat sahasını 7'ye çıkardık. İl genelinde katı atık düzenli depolama tesisleri için yatırımlarımızı başlattık. Menteşe ilçemize yapılan ve dört ilçemizin yararlanacağı tesisimizi yakında açacağız. Bunun yanında çevremiz için önemsediğimiz hizmetlerden biri de atık suyun bertarafı. Bu konuda birçok noktada atık su şebekeleri ve arıtma tesisleri yaparak yıllar süren sorunları tek tek ortadan kaldırıyoruz. Muğla'da en önemli mirasımız olan çevremizi ve doğamızı koruyan hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz" dedi.