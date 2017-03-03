Büyükşehir’den Köylere Süt Toplama Merkezi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çardakköy'e Büyükşehir Belediyesi tarafından süt toplama merkezi yapılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çardakköy'e Büyükşehir Belediyesi tarafından süt toplama merkezi yapılıyor.

Çardakköy Muhtarı Emin Çakır, köylerinde süt toplama merkezi ve süt soğutma tankı olmadığını belirterek, "Belediye Başkanımız Süleyman Çelik'ten bu konuda destek istedik. Sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bizim bu sıkıntımızı aktarmış. Şu an inşaat yeni başladı. Bir ay içinde inşaat tamamlanıp içine süt soğutma tankı konacak. Burada toplanan süt Yenişehir ve İznik Süt Üreticileri Birliği'nin BESAŞ'a kiraladığı süt fabrikasına gidecek" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Çelik de, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ebeköy'de de süt toplama merkezinin temelinin atıldığını dile getirerek, "Bunun yanı sıra Karasıl ve Karacaali köylerimizin de talepleri var. En kısa zamanda bunlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılacak. İhtiyatlar aciliyet sırasına göre değerlendirilip yerine getiriliyor. Süt toplama merkezleri köylerimiz için çok önemli. BESAŞ'ın yakın zamanda açacağı süt fabrikası da daha kaliteli süt kullanmış olacak" diye konuştu.