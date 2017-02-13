Büyükşehir’den Liseli Gençlere Eğitim Yardımı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki 9 bin 67 öğrenciye YGS öncesi profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan soru bankası seti dağıttı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki 9 bin 67 öğrenciye YGS öncesi profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan soru bankası seti dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Mehmet Sekmen, bilginin önemine değindi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İçinde bulunduğumuz çağ bilginin, bilgi üretmenin, sorgulamanın, araştırmanın en büyük değer olarak öne çıktığı bir çağdır" dedi.

Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Böylesi bir çağda, bilgiyi depolayan değil, karmaşık bilgiler içerisinden gerekeni seçen, parçaları bir araya getiren, bilgiyi üreten ve kullanan, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanabilen, girişimci ve yenilikçi yönü gelişmiş bireylere ihtiyaç vardır. Bizler, değerli gençlerimize daha iyi bir gelecek temin edebilmek için her adımımızı bu şuurla attık. Belediye bütçemizin önemli bölümünü eğitime ayırdık. Eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteyi sağlamak üzere başlattığımız eğitim seferberliğini; okul onarımları, ücretsiz kitap uygulaması, okuma atölyeleri, gençlik merkezleri ve ücretsiz internet erişimi gibi sayısız hizmet modeli ile gün be gün arttırarak sürdürmekteyiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, şehrimizde YGS'ye girecek olan 9 bin 67 öğrencimize, alanlarına göre (sözel, eşit ağırlık ve sayısal ) kitap setleri hazırlandı ve bugün 20 ilçemizin tamamında lise son sınıf öğrencilerimize ulaştırılacak."

"Amacımız gençlerimize YGS öncesi de destek vermek"

"İnanıyorum ki, son bir aylık süre zarfında bu soru bankalarını çözmek suretiyle öğrencilerimiz, daha başarılı olacaklar ve nihayetinde şehrimizden daha fazla öğrencimizi üniversiteye yerleştirmiş olacağız" diyen Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lise son sınıf öğrencilerine bilgiye erişimde fırsat eşitliğini sağlamak maksadıyla hazırlamış olduğumuz YGS'ye yönelik soru bankası kitaplarının dağıtımıdır. Bizler belediye olarak bir yandan eğitimi güçlendirirken, bir yandan da eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmak üzere bu alana yatırımlar yapıyoruz. En büyük arzumuz bu çağın gerektirdiği beceriler kadar; milli ve manevi değerlerimizi, insanlığın geleceğini şekillendirecek olan sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma, sorumluluk sahibi olma gibi değerleri de öğrencilerimizin kazanmasıdır. Biliyor ve inanıyorum ki, öğrencilerimiz büyük bir ülkenin, kadim bir şehrin çocuklarıdır. Zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip, medeniyetler inşa etmiş, medeniyet tasavvuru olan bir milletin evlatları, özgüven içinde, gücünü ecdadımızdan alarak, aydınlık bir istikbali hiç kuşkusuz gençlerimiz inşa edecektir. Öğrencilerimize YGS'de başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından YGS Soru Bankası setlerini taşıyan araçlar 20 ilçeye gönderildi.