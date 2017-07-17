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Büyükşehir’den Muhteşem Bir Mesire Alanı Daha

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Büyükşehir’den Muhteşem Bir Mesire Alanı Daha
Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehre yeni bir dinlenme ve mesire alanı kazandırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehre yeni bir dinlenme ve mesire alanı kazandırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla kollarını sıvayan ekipler, 3 günde adeta harika bir işe imza attı. Eski Havaalanı yolu Fuar Merkezi altında inşa edilen 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı'nda 52 kamelya ve 300 piknik masası bulunuyor. Mescit, fitnes alanı, otopark, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı mesire alanı doğayla iç içe olan bir özelliğe sahip.

Yetkililer, "Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla kente yeni bir dinlenme ve mesire alanı kazandırıldı. İçerisinde birçok sosyal unsurun bulunduğu bu yeni mekân, doğa ve tabiatın bütün güzelliklerini kapsıyor. Çam ağaçlarıyla çevrili 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı'nda vatandaşlarımız piknik yapıp birçok sosyal aktiviteden de yararlanabilir. İçerisinde kamelya, piknik masası, mescit, fitnes alanı, otopark, çocuk oyunları, futbol ve basketbol sahalarının bulunduğu bu güzel piknik alanına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir’den Muhteşem Bir Mesire Alanı Daha

Büyükşehir’den Muhteşem Bir Mesire Alanı Daha

Büyükşehir’den Muhteşem Bir Mesire Alanı Daha

Büyükşehir’den Muhteşem Bir Mesire Alanı Daha

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