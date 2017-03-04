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Büyükşehirden Önemli Duyuru

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Büyükşehirden Önemli Duyuru
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kendisini kurumun üst düzey yetkilisi olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişilerden çeşitli...

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kendisini kurumun üst düzey yetkilisi olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişilerden çeşitli gerekçelerle para talebinde bulunan şahıslara hiçbir şekilde itibar edilmemesi istendi.

Özellikle son 2 yıldır zaman zaman ortaya çıkan ve söz konusu yöntemle kentteki işadamlarından para talep eden telefon dolandırıcılarının son günlerde yeniden faaliyete geçtiği öğrenildi. Telefonla aradıkları işadamlarına kendilerini "İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Buğra Gökçe" olarak tanıtıp kemik iliği ya da lösemi hastası olan muhtaç kişilere yardım kampanyası adı altında, verdikleri hesap numarasına 10-15 bin Euro para yatırmalarını istedikleri tespit edildi. Gökçe, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şahsı adına şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hiçbir yetkilisinin şahıs veya kurumlardan herhangi bir proje, etkinlik, yardım organizasyonu ya da sağlıkla ilgili bir konuda para talebinde bulunmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, bu tür taleplerle karşılaşanların İzmir Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçmesi istendi.

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