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Büyükşehir’den Orhangazi’ye Kültür Merkezi

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Büyükşehir’den Orhangazi’ye Kültür Merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi ilçesine kültür merkezi kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi ilçesine kültür merkezi kazandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Orhangazi'de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgeye bir kültür merkezi kazandırılacağını müjdeledi. Bütünşehir yasasının ardından Büyükşehir sınırlarına dahil olan Orhangazi ilçesinin merkezinin de çağdaş bir hale gelmesi için yapılan çalışmaları anlatan Recep Altepe, "Sosyal donatı alanlarının da bulunacağı bu meydanda güzel bir kentsel tasarım projesi yapılmış olacak" dedi.

Başkan Altepe, eski Marmarabirlik alanı olarak bilinen bölgede, yaklaşık 16 bin metrekare alanın Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 milyon TL civarında bir bedelle kamulaştırıldığını söyleyerek, "Artık çalışmalar başladı. İlk etapta Orhangazi'nin en büyük eksiği olan bir kültür merkezini ilçeye kazandıracağız. İnşaatına başladık ve şu anda hafriyat çalışmaları tamamlanmak üzere. Yaklaşık 3 bin metrekare inşaat alanlı kültür merkezinin yanı sıra çevre düzenlemeleri ve 9 ilave işyerinin de bulunacağı güzel bir meydan olacak" diye konuştu.

Başkan Altepe, merkezde sinema ve tiyatro, toplantı, nikah ve spor salonları, kütüphane ve kafeteryanın da bulunacağını belirterek, "Orhangazi'nin kalbi burada atacak. Her türlü sosyal, kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği güzel bir merkez olacak. Uzun yıllardır Orhangazi'nin beklentisiydi, artık hayata geçmiş oluyor. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da ilçedeki sıkıntıların zamanla çözüme ulaştığını ifade ederek, "İlçemizde altyapıyla ilgili bütün sıkıntılar giderildi, üstyapıyla ilgili asfaltlama çalışmaları da tamamlandı. İlçede vatandaşlarımızdan gelen ve bizim de çok önemsediğimiz bir ihtiyaç da kültür merkeziydi" dedi.

Büyükşehir’den Orhangazi’ye Kültür Merkezi

Büyükşehir’den Orhangazi’ye Kültür Merkezi

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