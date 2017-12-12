  • BIST 109.283
  • Altın 152,949
  • Dolar 3,8291
  • Euro 4,5075
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Büyükşehir’den Sağlık Semineri

» »
Büyükşehir’den Sağlık Semineri
Büyükşehir Belediyesince düzenlenen sağlık seminerlerinde bu hafta "Uyku Bozuklukları" konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen sağlık seminerlerinde bu hafta "Uyku Bozuklukları" konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Konferans Salonu'nda yapıldı. Seminere Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları katıldı. Doç. Dr. Sevda İsmailoğulluları, uyku ihtiyacının yaşa göre ve kişiden kişiye değiştiğini belirtti. Bazı kişilerin 9 saat uykuya ihtiyacı olduğunu ifade eden İsmailoğulları, bazı kişilere ise 5 saat uyku yeteceğini dile getirdi. Uyku hastalıklarının belirtilerini de anlatan Doç. Dr. Sevda İsmailoğulluları, en önemli uyku hastalığının "Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu" olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kitap Yazma Komisyonu Toplandı12 Aralık 2017 Salı 13:33
  • Kolejlilerden Kardeşlik Mesajı12 Aralık 2017 Salı 13:13
  • Çocuklarda Ahlâkî Gelişim Ve Karakter Eğitimi Konferansı12 Aralık 2017 Salı 12:44
  • Batı Trakyalı Kadınlardan Örnek Çalışma12 Aralık 2017 Salı 12:44
  • Bafra’ya Çocuklar İçin Teknoloji Evi12 Aralık 2017 Salı 12:38
  • Kadıoğlu: "Osmanlı Filistin’de Sadece 100 Askerle Güvenliği Sağlıyordu"12 Aralık 2017 Salı 12:23
  • Güdat 25. Yılında Eğitim Kamplarına Devam Ediyor12 Aralık 2017 Salı 12:23
  • Körfez Kampüsü’nde Sona Doğru Gelindi12 Aralık 2017 Salı 12:13
  • Kaymakam Dundar’dan Okul Ziyareti12 Aralık 2017 Salı 12:08
  • Kbü’de Uluslararası Öğrenci Sayısı 4 Bine Yaklaştı12 Aralık 2017 Salı 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti