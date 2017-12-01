  • BIST 103.723
  • Altın 160,864
  • Dolar 3,9268
  • Euro 4,6579
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C

Büyükşehirden Şampiyona Arsa Ödülü

» »
Büyükşehirden Şampiyona Arsa Ödülü
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde yapılan 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Rıza...

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde yapılan 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Rıza Yıldırım, arsa ile ödüllendirildi. Şampiyon güreşçi Rıza Yıldırım'ı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her başarının ardından büyük emekler olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Avrupa şampiyon millî güreşçi Rıza Yıldırım, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Belediyespor'un güreş branşı sorumlu yönetim kurulu üyesi Abdullah Karadağ, Kulüp Müdürü Taha Başparmak ve antrenörler Ahmet Gülhan, Hakan Koç ve Tamer Kısacık'ı ağırladı. Ziyarette güreş branşı ile ilgili bilgi alan Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyespor Kulübü başta voleybol ve basketbol takımımız olmak üzere, içinde barındırdığı branşlar ve belediyemizin destekleriyle yapılan spor tesisleriyle Bursa'da spor hayatının canlanmasına vesile oluyor. Yapılan bu çalışmalar ve tesisler beraberinde şampiyonlukları, ulusal ve uluslararası başarıları getiriyor" dedi.

Bu uluslararası başarılardan birinin de Rıza Yıldırım'la yaşandığını hatırlatan Aktaş, "Güreşçimiz, uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla şampiyonluklar yaşamış bir sporcumuz. Bugün de kendisine 2017 Avrupa Şampiyonu olmasından dolayı daha önceden belediyemizin taahhüdü olan mükâfatını takdim ediyoruz. Kendisini kutluyorum ve bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Her başarının ardında büyük emekler vardır. Bu kardeşimiz üzerinde emeği olan değerli antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle önemli başarılar elde ederiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa ile ödüllendirilen şampiyon güreşçi de Başkan Aktaş'a formasını hediye etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor İle Eskişehirspor 47. Randevuya Çıkacak01 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Düzce’de01 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • Menemen Belediyespor’un Derbi Hedefi 3 Puan01 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Eski Milli Takım Oyuncuları Mahkumlar Yeşil Sahada01 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Harran Üniversitesinde Voleybol Takımı Yarı Finalde01 Aralık 2017 Cuma 15:53
  • İcra Dairesi’nin Yeni Hizmet Binası Açıldı01 Aralık 2017 Cuma 15:48
  • Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni Başladı01 Aralık 2017 Cuma 15:28
  • İzmit Belediyesi Bisiklet Çalıştayı’na Katıldı01 Aralık 2017 Cuma 15:28
  • Eczacılık Fakültesi’nde Bilardo Turnuvası Düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 15:23
  • Başkan Kafaoğlu’ndan Balkes Taraftarına Forma Jesti01 Aralık 2017 Cuma 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti