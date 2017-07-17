Büyükşehir’den Su Tasarrufu İçin Yeni Düzenleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, şehir genelindeki çalışmalarını sürdürürken bazı değişiklik ve...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, şehir genelindeki çalışmalarını sürdürürken bazı değişiklik ve düzenlemeler de yapıyor.

Daha yeşil bir Gaziantep oluşturmak ve insanların hayatın koşuşturmacasından biraz olsun uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan park ve yeşil alanların bakımı ve sürekliliğinin sağlanması çalışmalarından da sorumlu olan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı doğayı ve kaynaklarını koruyarak ilerlemeyi hedef alıyor.

Gazikent parkları, Küsget parkları, Burç ormanı içi, 10 Nisan Parkı ve refüjü, onkoloji refüjler, 51 Nolu Cadde, şehir geneli refüjler, Tüfekçi Yusuf Parkı, İstasyon Parkı, ilçelerdeki park ve refüjler olmak üzere toplam 637.000 metrekare alanda su tasarrufu sağlandı.

Suyu kuyuları açılıyor

Sulama işlemlerinde daha önce şehir suyu kullanılırken şimdi yeraltı suyu kullanımına geçildi. Aynı zamanda otomatik sulama sistemi kurulan alanlarda da kullanılan su miktarında ciddi düşüşler görüldü.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, sorumluluk alanlarındaki çiçeklik ve yeşil alanların bakımlarında toplamda 10 adet kuyu açarak işlenmiş suda 2 milyon 19 bin 434 ton yıllık, otomatik sulama sistemi ile tüketilen su miktarında ise 325 bin ton yıllık tasarruf sağladı.