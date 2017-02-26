Büyükşehir’den Toplu Taşıma Çalıştayı

Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kaliteyi daha da artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kaliteyi daha da artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son 1,5 yılda yapılan çalışmalar ve toplu taşımadaki farklı uygulamalarla ilgili bir çalıştay düzenlendi. Toplu taşımanın taraflarını bir araya getiren çalıştayda, hedefin hizmet kalitesini artırmak ve Türkiye'ye örnek uygulamaları sürdürmek olduğu vurgulandı.

Toplu Taşıma Çalıştayı'na Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla ilgili birimleri ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan ve yöneticiler katıldı. Toplantıyı açan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu, toplu taşımanın daha iyi olması için bugüne kadar yapılan çalışmalara değindi. Yolcuların her konudaki şikayetlerini en aza indirmek için gayret edildiğini ifade eden Darendelioğlu, otobüs sürücülerine KAYMEK'ten destek alınarak insan ilişkileri ve yolculara karşı davranışlarla ilgili eğitimler verildiğini de hatırlattı.

Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl de konuşmasında, toplu taşımada iyi bir planlama için tüm doneleri belirlediklerini ve bu doğrultuda yapılan planlamayı sürdürülebilir hale getirmek istediklerini söyledi. Toplu taşımanın içinde olan tüm tarafların en kaliteli hizmet hedefinde olduğunu ifade eden Bingöl, "Her konuda ilkleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşımada da diğer şehirlere örnek uygulamalar yapmak istiyoruz. Bu konuda da rol model olacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise, Toplu Taşıma Strateji Belgesi ve Aksiyon Planı konulu bir sunum yaptı. Amaçlarının toplu taşımayı kurumsal hale getirmek olduğunu ifade eden Gündoğdu, toplu taşıma hatlarının rehabilitasyonundan, farklı taşıma araçlarının birbirleriyle entegrasyonuna, toplu taşımaya kolay erişimden, cazibesinin artırılmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Toplu Taşıma Çalıştayı, açılış konuşmalarının ardından yapılan bazı çalışmalarla ilgili sunumlar ve bu surumlar üzerine yapılan değerlendirmelerle devam etti.