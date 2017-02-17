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Büyükşehir’den Tüm İlçelere Ücretsiz Spor Kursu

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Büyükşehir’den Tüm İlçelere Ücretsiz Spor Kursu
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tüm ilçelere ücretsiz spor kursu" çalışması başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tüm ilçelere ücretsiz spor kursu" çalışması başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın 121 Dev Projesi kapsamında hayata geçecek tüm ilçelerde ücretsiz spor kursu çalışması bir süre önce hayata geçti. Başkan Zolan, proje çerçevesinde Çivril'de düzenlenen ücretsiz pilates kursuna katılan kadınlarla bir araya geldi. Çivril Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yanı sıra Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ile kursiyerler katıldı.

Bir çok projeyi hayata geçirmek için söz verdiklerini belirten Başkan Zolan, verdikleri sözleri yerine getirmek için çok çalıştıklarını belirtti. Zolan, "Hanım kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz projeler hep başarılı oldu. Çünkü sizler bize daha fazla inandınız ve davetimize icabet ettiniz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz bu spor ileriki yaşlarda sizlerin sağlıklı bir yaşam sürmenize katkı sağlayacak. Çivril'de herkesin mutlu olması için çalışıyoruz. Bireyler mutlu olursa Çivril mutlu olur, Denizli mutlu olur, Türkiye mutlu olur" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan, eşofman ve tüm ana malzemeleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanan pilates kursuna katılan kadınlarla bir süre sohbet etti.

Büyükşehir’den Tüm İlçelere Ücretsiz Spor Kursu

Büyükşehir’den Tüm İlçelere Ücretsiz Spor Kursu

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