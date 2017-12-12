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Büyükşehir’den Üniversiteye Hazırlanan Gençlere Motivasyon Eğitimi

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Büyükşehir’den Üniversiteye Hazırlanan Gençlere Motivasyon Eğitimi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu'nda üniversite sınavına hazırlık eğitimi alan gençlere, "Satılık Hayaller" isimli...

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu'nda üniversite sınavına hazırlık eğitimi alan gençlere, "Satılık Hayaller" isimli motivasyon semineri düzenlendi.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu'nda ücretsiz eğitim gören öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen ve Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen seminerde, eğitim danışmanı Ender Gültekin, öğrencilerin sınav kaygısını en aza indirebilmek için motivasyon eğitimi verdi. Seminere, Mersin merkez ve Tarsus'taki iki şubede eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

Seminerde, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olacak açıklamalarda bulunan Gültekin, gençlere hayal kurmaları ve karşılaştıkları zorluklarla baş edebilme yolları konusunda ipuçları verdi. Gültekin, ayrıca hayat amacı, hedef belirleme, gençleri hedeflerinden alıkoyan tutkuları ile baş etme yolları ve mücadele ruhuna değindi.

Öte yandan, üniversite okumak isteyen öğrencilere her türlü eğitim ve öğretim desteğini sunmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek açtığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu'nda öğrenciler, tecrübeli öğretmen kadrosu ve alanında uzman eğitmenlerden ücretsiz olarak ders alabiliyor. Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanabilmeleri amacıyla hizmet veren merkezde lise son sınıf öğrencileri profesyonel eğitim desteğinin yanı sıra sınav sürecinde profesyonel danışmanlık hizmeti de alıyor.

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