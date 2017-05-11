Büyükşehir’den, Yeni Köprülü Kavşak

Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ve Mamak ilçeleri sınırlarında bulunan, Bostancık, Karapürçek, Orhan Kemal ve Özalp Caddeleri kesişimindeki kavşakta...

Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ve Mamak ilçeleri sınırlarında bulunan, Bostancık, Karapürçek, Orhan Kemal ve Özalp Caddeleri kesişimindeki kavşakta yoğunluk yaşanması nedeniyle köprülü kavşak çalışmasına başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, 4 caddenin kesişiminde bulunan kavşakta, Bostancık ve Karapürçek caddelerindeki trafik akışını kesintisiz sağlamak üzere bir alt geçit yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, "battı-çıktı" şeklinde yapılacak alt geçitle, Bostancık Caddesi ile Karapürçek Caddesi arasındaki ulaşımın kesintisiz sağlanacağını söyledi.

Vedat Üçpınar, köprülü kavşak inşaatının kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Alt geçitle, Bostancık Caddesi yer altından Karapürçek Caddesi'ne bağlanacak. Bostancık ve Karapürçek caddelerinin Orhan Kemal ve Özalp caddeleriyle bağlantıları da sinyalize kavşaktan eskisi gibi sağlanacak" dedi.