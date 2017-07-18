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Büyükşehir’den "Yeşil Enerji" Projesi

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Büyükşehir’den "Yeşil Enerji" Projesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinde "yeşil enerji" devrini başlatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinde "yeşil enerji" devrini başlatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinde yaygınlaştırılacak olan "yeşil enerji" kullanımını ilk olarak Eylül ayında Çayyolu'ndaki Okçuluk Spor Tesisi'nde uygulamaya koyacak. Büyükşehir, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olacak "Spor Tesislerinde Yeşil Enerjinin Kullanımı ve Yaygınlaştırılması Projesi'ni, Avrupa Birliği'nden aldığı hibeyle uygulayacak. Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, ilk olarak bu yılın Eylül ayında Çayyolu Metro durağı yakınında, Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 10 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanıp, 2019 yılında tamamlanması planlanan Okçuluk Spor Tesisi'nde uygulanacak.

İki ana temelden oluşan proje kapsamında, öncelikle güneş enerjisi kullanılarak enerji üretimi gerçekleştirilecek, aynı zamanda da enerjinin daha verimli şekilde kullanılması sağlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hazine Müsteşarlığı'nın, Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi hibe programı kapsamında, Projeler Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan, Spor Tesislerinde Yeşil Enerjinin Kullanımı ve Yaygınlaştırılması Projesi'nin kabul gördüğünü belirterek, alınan hibeyle gerçekleştirilecek projenin, diğer birçok merkeze de örnek olacağını söyledi.

Yetkililer, Ankara Okçuluk Kulübü'nün, projenin partneri olduğunu, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Enerji Şube Müdürlüğü'nün de projeye katkı sağlayacağını belirterek, şu bilgileri verdi: "Proje kapsamında, tesis, kendi enerjisini üretecek ve üretilen enerjiyi de verimli şekilde kullanacak. Güneş enerji santrali, tesisin çatısı üzerine kurularak, yaklaşık 181 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilebilecek. Bununla birlikte enerji takip sistemi ve verimlilik sistemiyle, tesise ait elektrik, su, jeneratör, karbondioksit gibi veriler takip edilecek."

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