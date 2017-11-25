Büyükşehir’e Ulaşımda ‘Mükemmellik’ Ödülü

Kayseri Ulaşım, KalDer denetmenleri tarafından yapılan EFQM (European Foundation For Quality Management) mükemmellik modeli denetimlerinden başarıyla geçerek...

Kayseri Ulaşım, KalDer denetmenleri tarafından yapılan EFQM (European Foundation For Quality Management) mükemmellik modeli denetimlerinden başarıyla geçerek "Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi" ile ödüllendirildi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD iş birliğiyle düzenlenen "2017 Türkiye Mükemmellik Ödülleri" sahiplerini buldu. İstanbul'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törene; Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu katıldı. Törende Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden birçok kurumsal firma ve 2 bine yakın katılımcı yer aldı. Gündoğdu'ya törende "Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi" takdim edildi.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu yaptığı değerlendirmede, Kayseri Ulaşım olarak 2015 yılında mükemmellik modelini kurumlarında uygulamaya başladıklarını belirtti. İlk yıl yapılan denetimlerde 2 yıldız ile "Mükemmellikte Kararlılık Belgesi" aldıklarını ifade eden Gündoğdu, "Geçen süre içinde modeli uygulamaya devam ettiklerini, toplumu, paydaşları ve çalışanları ilgilendiren birçok konuda yeni uygulamalar yaptıklarını söyledi. Bu yıl yapılan denetimlerde de 3. yıldızı almaya hak kazandıklarını vurgulayan Gündoğdu, "EFQM mükemmellik modelinin uygulanmasında büyük katkı çalışanlarımıza aittir. Çalışma arkadaşlarımı emeklerinden dolayı kutluyorum. Yalnızca işimizi, üretimimizi geliştirmek için değil, kurumsal olarak da kendimizi geliştirmek için çok büyük gayret ortaya koyuyoruz. Bu yolda belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla yol alarak aşama aşama ulaşıyoruz. İyi olmanın, mükemmelliğin bir sınırı yok. Hizmet kalitemizdeki mükemmelliği sürekli kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 2019 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Seviyesine ulaşmak ve Türkiye Büyük Ödülünü almaktır" dedi.

"Kalitemiz tescillendi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşım alanında hem alt yapı yatırımları yaptıklarını hem de hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini arttırmak için çalıştıklarını ifade etti. Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin 2015 yılında başlattığı mükemmellik yolculuğunun da bu çalışmalardan sadece biri olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, "Bu yıl alınan mükemmellikle kararlılık belgesi ile yaptığımız çalışmaların bağımsız denetçiler tarafından takdir edilmesi bizi gelecek yıllara daha özgüvenli ve kararlı bir şekilde gitmemizi sağlayacak ve motive edecektir" diye konuştu.