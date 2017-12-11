Büyükşehirin Asfalt Hamlesi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına il genelinde aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına il genelinde aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede il genelinde yoğun çalışma programı uygulayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt kaplama, yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bozdoğan Yazıkent Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları devam ederken Efeler Alanlı Mahallesi'nde asfalt dökümü kısa sürede başlayacak. Aydın'ın en önemli turizm ilçelerinden Didim'de ise sıcak asfalt için kazı çalışması yapılıyor.

Vatandaşlar uzun süredir yapılamayan yolların Başkan Çerçioğlu sayesinde yapılıp tamamlandığına ifade ederek, "Büyükşehir sosyal belediyeciliğin yanı sıra alt ve üst yapı anlamında da örnek çalışmalara imza atmıştır. Allah Özlem Çerçioğlu'ndan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuşarak Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirdiler.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il genelindeki çalışmaların devam edeceğini kaydederek, "Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanı içerisindeki bütün yollarımızı Aydınlıların hak ettiği şekilde kaliteli bir hale getiriyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.

Yol yapım çalışmaları kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.