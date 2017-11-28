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Büyükşehir’in Atletleri Kürsüden İnmiyor

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Büyükşehir’in Atletleri Kürsüden İnmiyor
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Kadın takımı Turkcell 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi ikinci etabını da zirvede tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Kadın takımı Turkcell 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi ikinci etabını da zirvede tamamladı.

İstanbul'da yapılan yarışlara 5 sporcuyla katılan yeşil-beyazlılarda Özlem Kaya 20:09 derecesiyle ikinci, Esma Aydemir 20:18 derecesiyle üçüncü, Sevilay Eytemiş 20:24 derecesiyle dördüncü, Sabahat Akpınar 20:30 derecesiyle altıncı ve Emine Hatun Tuna da 20:47 derecesiyle yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından Turkcell 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi ikinci etabını da takım halinde zirvede tamamlayan ve 24 puana ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Kadın takımı en yakın rakibi Kasımpaşa ile puan farkını 47'ye çıkardı.

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