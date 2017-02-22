Büyükşehirin Destekleri Örnek Oluyor

Tarım ve hayvancılık desteği için teşekküre gelen Kınıklı muhtarları ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bizim yaptığımız...

Tarım ve hayvancılık desteği için teşekküre gelen Kınıklı muhtarları ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bizim yaptığımız tarımsal destekler başka kentlere de örnek olmaya başladı. Bütün belediyeler üretimi ve üreticiyi desteklese, tarım kalkınır. Bu da ülkenin zenginleşmesi demek" dedi.

Kınık ilçesi sınırlarında yer alan 25 mahallenin muhtarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Muhtarlar hem çeşitli taleplerini dile getirdi, hem de kırsaldaki üreticinin teşekkür ve selamlarını Başkan Kocaoğlu'na iletti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Fidanlar Bizden, Meyveler Sizden" kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği fidan dağıtımlarından ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla verdiği desteklerden bölge köylüsünün çok memnun olduğunu dile getiren muhtarlar, her iki kampanyanın da devamını beklediklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise ülkenin kalkınmasında tarımın anahtar rol üstleneceğini belirterek, "Bizim üreticilere, tarım kooperatiflerine yaptığımız destekler başka kentlere, başka belediyelere de örnek olmaya başladı. Eğer bütün belediyeler bu işe girer ve üreticiyi, üretimi desteklerse, ülke tarımı kalkınır. Tarımın kalkınması da ülkenin zenginleşmesi demek. İzmir tarımının bugünkü başarısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri çok önemli" diye konuştu.

25-30 hayvanın geliri, bir asgari ücrete denk

Yasaların tanıdığı imkan doğrultusunda, belediyelerin kırsal kalkınma kooperatiflerine destek verebildiğinin altını çizen Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti: "Kooperatif enflasyonu olmadan, kurulan kooperatiflerin başına namuslu insanları getirir ve onları da kontrol edersek, kırsal kalkınma sağlanır. Tire Süt Kooperatifi bugün Türkiye'nin en güçlü kooperatiflerinden biri haline geldi. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi artık yurt dışına bile çiçek satıyor. Bademli Fidancılık Kooperatifi ihracata başladı. Kiraz'da, Bergama'da, Selçuk'ta aynı şekilde kooperatifleri destekleyerek, tesisler kurarak bölge üreticisinin güçlenmesini sağlıyoruz. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için bugüne dek 6 bin koyun-keçi dağıttık. Bu hayvanlar üreyecek, onların ürünlerini işleyecek tesisler kurulacak. Halkın gelirini artırabilirsek ne mutlu bize. 25-30 küçükbaş hayvanın geliri, bugün bir asgari ücret eder. Bu da bir ailenin çocuğunu üniversitede okutur."

"İşten korkmuyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtarların dile getirdiği sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi. Yıllardır biriken problemlerin tamamını aynı zamanda çözmenin mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Kuzeyde ve güneyde bölge şantiyelerimizi kurduk. Asfalt mevsimi başlıyor. Buralarda parke tesislerimiz de var. Hızlı bir şekilde en acil işlerden başlayarak sorunları çözmeye çalışıyoruz. İşten korkmuyorum. Çok şükür, bu işleri yapacak maddi güce de sahibiz. İşimizi görebilecek kadar finans akışını sağlayabiliyoruz. Ekonomi ne kadar toparlanır, ödenen vergiler ne kadar artarsa, bize de o kadar kaynak gelir" dedi.

Kimler katıldı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret programına şu isimler katıldı: Arpadere Muhtarı Adem Gürle, Arpaseki Muhtarı Ergün Şahan, Aziziye Muhtarı Bayram Suay, Bademalan Muhtarı Mustafa Koç, Bağalan Muhtarı Sadık Yıldırım, Balaban Muhtarı Mehmet Yılmaz, Büyükoba Muhtarı Cafer Kaya, Cumalı Muhtarı Tuncel Ergün, Çaltı Muhtarı Musa Tunçel, Çanköy Muhtarı Abdurrahim Kocabıyık, Çiftlik Muhtarı Sami Kır, Değirmencieli Muhtarı Mesut Gençe, Elmadere Muhtarı Durmuş Yıldırım, İbrahimağa Muhtarı Serkan Sara, Kalemköy Muhtarı Mehmet Güler, Karadere Muhtarı Hüseyin Daşçi, Karatekeli Muhtarı Kadrettin Kıcıci, Kocaömer Muhtarı Muammer Dalgıç, Mustaklar Muhtarı Mustafa Uyar, Örtülü Muhtarı Saffet Koç, Sucahlı Muhtarı Nazmi Girgin, Yaylaköy Muhtarı Mehmet Yılmaz Dağlı, Yayakent Muhtarı Mehmet Emin Dere, Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Baysun ve Yukarı Mahalle Muhtarı Gülümser İnal.