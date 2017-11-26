  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 13 °C

Büyükşehirin Kırkağaç Yatırımlarına İnceleme

» »
Büyükşehirin Kırkağaç Yatırımlarına İnceleme
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Kırkağaç ziyaretinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Kırkağaç ziyaretinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç'a yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç'ta yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman'ın da eşlik ettiği incelemelerde Nuray Çevirmeci, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevirmeci ve Duman, Çobanlar, Kocaiskan, Fırdanlar, Gökçukur, Bademli ve Kuyucak Mahallelerinde tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çevirmeci, yapılan çalışmaların vatandaşların daha rahat ve konforunu arttırmaya yönelik olduğunu ifade ederek, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti. Çevirmeci, Kırkağaçlılara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da iletti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzleyenler Korktu, Onlar Canlarını Hiçe Saydı26 Kasım 2017 Pazar 11:58
  • Şalvarlı İtfaiyeciler Bilişim Fuarı’nda Çocuklar Gibi Eğlendi26 Kasım 2017 Pazar 11:53
  • Iğdır Askf Binasının Açılışı Yapıldı26 Kasım 2017 Pazar 11:53
  • Bakan Faruk Özlü: “İslam Ülkeleri Teknoloji Üretmeden Bir Yere Varamaz”26 Kasım 2017 Pazar 11:38
  • Karda Aç Kalan Hayvanlara Osmangazi Şefkati26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Hakkari’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Zürafa Şakir’le Fotoğraf Keyfi26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Ayvalık Kasaid’ten ‘Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ Açıklaması26 Kasım 2017 Pazar 11:28
  • Anneler Derneği’nden Şehitlere Vefa Ziyareti26 Kasım 2017 Pazar 11:28
  • Gözünden Oldu, Tehditlere Rağmen Pkk’lıların Vurduğunu Söyledi26 Kasım 2017 Pazar 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti