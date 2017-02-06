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Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi

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Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
Samsun'da 5 gün etkili olan ve yaşamı durdurma noktasına getiren kar yağışında ortalıkta görünmeyen Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele araçları, beyaz örtünün yollardan kalkması sonrası yol kenarına biriken karları temizlerken görünmesi pes dedirtti

Samsun'da geçtiğimiz hafta 5 gün süreyle etkili olan kar yağışı kentteki yaşamı durdurma noktasına getirirken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, karla mücadelede kendisine yönelik eleştirilere twiter hesabından cevap vererek 'Adam garajındaki aracı çıkarmak için araç istiyor. Milletin parasını har vurup harman savuramam' şeklinde paylaşımıyla vatandaşlara fırça atmıştı. 

630 KİŞİ YARALANDI 
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Büyükşehir Belediyesi il genelindeki karla mücadelede sınıfta kalırken, Yörüklerde evleri kaçak olduğu gerekçesiyle davaları devam eden vatandaşların evlerinin yıkımına araç göndermesi bazı vatandaşların tepkisini çekmişti. 5 günde ise il genelinde 630 kişi yollardaki buzlanma nedeniyle düşüp kolunu bacağını kırarken, 1 kişide hayatını kaybetmişti. 5 gün süren esaret güneşli havanın kendisini göstermesi sonrasında son buldu. Hava sıcaklıkları 15 dereceyi görmesi sonrası yollardaki buzlanma ortadan kalktı. 

BİZİMLE ALAY EDİYORLAR HERALDE 

Yol kenarlarına biriken karları ise Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının  temizlemesi görenleri şaşırttı. Vatandaşlar "Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele araçları 5 gün boyunca ortada yokken, şimdi yolların çözüldüğü durumda ortaya çıkması bizleri şaşırttı. Büyükşehir Belediyesi bizimle alay ediyor galiba. Pes doğrusu. Karla mücadelede Büyükşehir Belediyesi sınıfta kaldı " dediler. 

Özel Haber / Zekeriya FIRAT

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Başkan Yılmaz karla mücadelede kendisine yönelik eleştirilere 'Milletin arasını har vurup harman savuramam' sözleri ile karşılık vererek vatandaşa fırça atmıştı.

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