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Büyükşehir’in Yardım Köprüsüne Destek

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Büyükşehir’in Yardım Köprüsüne Destek
Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ'daki kız öğrenci yurdundaki yangında itfaiyeciler tarafından kurtarılan öğrencilerin giyim, ayakkabı, kitap ve kırtasiye...

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ'daki kız öğrenci yurdundaki yangında itfaiyeciler tarafından kurtarılan öğrencilerin giyim, ayakkabı, kitap ve kırtasiye ihtiyaçları için de aracılık yaptı. Özel bir okulun öğrencilerinin temin ettiği kitaplar ve kırtasiye malzemeleri, Kozan'daki yatılı ilköğretim bölge okulunda eğitimlerini sürdüren 26 Aladağlı öğrenciye ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından teslim alındı.

Yardım kolilerini kendileri taşıdı

Daha önce hayırsever vatandaşların bağışlarıyla alınan yeni mont kaban, eşofman, ayakkabı ve oyuncakları Aladağ'daki ilkokul öğrencilerine dağıtan Adana Büyükşehir Belediyesi, kampanya gönüllüsü olan Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Evlendirme Şube Müdürü Gökçen Akkaş'ın koordinesinde yangın mağduru öğrencilere de yardım elini uzattı. Aladağ'daki dar gelirli vatandaşlara yönelik yardım köprüsü kuran Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasına özel okulun öğrencileri ve öğretmenleri destek verdi. öğrenciler, Aladağlı kardeşlerine hediye ettikleri kitapları ve kırtasiye malzemelerini koliler içinde belediyeye ait kamyonete taşıdı.

Türkiye'nin dört bir yanından destek

Kampanya gönüllüsü Gökçen Akkaş, duyarlılıklarından dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına okulun ilkokul ve ortaokul müdürü Şirvan Kopar'a Atatürk büstü hediye ederek, teşekkür etti. Okulun yanı sıra kampanyaya destek veren hayırseverler Emre Kahraman, Müge ve Harun Öğüşlü çifti ile Songül Oymak Olgaç'ın Adana'ya gönderdiği ayakkabı, giyim ve kırtasiye malzemeleri de yangın mağduru kız öğrencilere teslim edilecek.

Büyükşehir’in Yardım Köprüsüne Destek

Büyükşehir’in Yardım Köprüsüne Destek

Büyükşehir’in Yardım Köprüsüne Destek

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