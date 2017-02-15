Büyükşehirler Arasında En Uygun Taşıma Gaziantep’te Yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşımda vatandaşlara konforlu ve kaliteli ulaşım çözümlerinin yanı sıra büyükşehirler arasında en uygun...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşımda vatandaşlara konforlu ve kaliteli ulaşım çözümlerinin yanı sıra büyükşehirler arasında en uygun taşımayı yapıyor.

Ulaşımdaki sıkıntıları asgariye indirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yol, köprülü kavşak, sola dönüş yasaklarının yanı sıra bazı bölgelere yeni hatlar açarken, bazılarını da uzatıyor.

Büyükşehirlerin arasında en uygun taşımayı yapan ve bir saat içerisinde aktarma yapanlardan ücret kesmeyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda otobüs sayısını da artırarak 50 tane daha yeni araç alacak.

Bin 897 durakta 136 hatta ve 885 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa kolaylık olsun diye mart ayından itibaren otobüs duraklarında "otobüsüm nerede" uygulamasını başlatmıştı.

Vatandaşlar internet vasıtasıyla akıllı cep telefonlarına İOS ve Android uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Bu uygulama ile hangi otobüsün hangi durağa ne zaman geldiğini kolayca öğrenebiliyor.

Yine, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete giren "Akıllı Durak" ile yolcular bilgilendiriliyor. Otobüs durağında bekleyen bir yolcuya, elektronik tabela ile hangi otobüsün kaç dakika sonra durağa geleceği ve nereye gideceği bilgisi veriliyor. Bu vesile ile yolcu gideceği yerin bilgisini öğrenerek ona göre bekliyor.

Ücretlerden ve otobüslerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar da kendilerine konforlu yolculuk sunan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.