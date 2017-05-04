Büyükşehirli Güreşçiden Altın Madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası 97 kilo finalinde Rus rakibi Anzor Boltukaev'i 4-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi Rıza Yıldırım, altın...

Avrupa Güreş Şampiyonası 97 kilo finalinde Rus rakibi Anzor Boltukaev'i 4-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi Rıza Yıldırım, altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada milli forma ile mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi, finalde son Avrupa şampiyonu Rus Anzor Boltukaev ile karşılaştı. Spens Salonu'nda yapılan günün son müsabakasında rakibini 4-2 yenen Rıza Yıldırım, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Yıldırım, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk altın madalyasını getirmeyi başardı.

Milli güreşçi, büyüklerde ilk Avrupa zaferini minderde Türk bayrağıyla tur atarak kutladı. Anzor Boltukaev, müsabakada 1 dakika 21 saniye gerideyken dizinden sakatlık yaşadı. Yıldırım karşısında 2-1 geri kalmışken dizine bandaj yapılan Rus güreşçi, sakatlığına rağmen müsabakaya devam etti. Rıza Yıldırım'ın birincilik kürsüsüne çıktığı serbest stil 97 kiloda, bronz madalyalar ise Belaruslu Aliaksandr Hushtyn ve Gürcü Elizbar Odikadze'ye gitti.