  • BIST 88.753
  • Altın 144,445
  • Dolar 3,6257
  • Euro 3,8515
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Büyükşehirli Judoculardan 5 Türkiye Derecesi

» »
Büyükşehirli Judoculardan 5 Türkiye Derecesi
Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular takımlarda Türkiye Şampiyonu olurken, ferdi müsabakalarda...

Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular takımlarda Türkiye Şampiyonu olurken, ferdi müsabakalarda beş ayrı Türkiye derecesi kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Eskişehir Gökmeydan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarla yapıldı. Organizasyona, 72 kulüpten 300 sporcu katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Şampiyonada antrenör Gültekin Sevinç öncülüğünde sekiz sporcuyla mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen şampiyonada mavi beyazlı judoculardan gençler kategorisinde 50 kilo Mustafa Fil ile 81 kiloda Alperen Tazegül, büyükler kategorisinde ise 73 kiloda Serdar Aydın Türkiye Şampiyonu oldu. Büyükler 100 kilo kategorisinde mücadele eden Erkan Özaydın Türkiye ikincisi olurken, 60 kiloda mücadele eden Lokman Artan ise Türkiye üçüncüsü oldu. Ferdi müsabakalarda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere 5 Türkiye derecesi kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular, son gün yapılan takımlar müsabakalarında ise 6 kulübü geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Müsabakaların ardından madalya ve Şampiyonluk kupasını kaldıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocuların sevinçleri görülmeye değerdi. Öte yandan dereceye giren beş sporcu Nisan ayında yapılacak milli takım kampına davet edildi. Şampiyonada ilk ikiye giren sporcular ise 13 Mayıs'ta Azerbeycan'ın Bakü kentinde yapılacak olan İslam Oyunları müsabakalarında ülkemizi temsil edeceği belirtildi.

Büyükşehirli Judoculardan 5 Türkiye Derecesi

Büyükşehirli Judoculardan 5 Türkiye Derecesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceylan’dan Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Kitaplara Kanat Taktılar20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Suriyelilerin Eğitimi İçin Düzenlenen Çalıştaya Kilis’ten İlgi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Özışık Ve Yarar Gebze’ye Geliyor20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Tkb’den 8 Mart Programı20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Van’da ‘Beslenme Dostu Okul’ Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Çaturoğlu’ndan Rektör Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti