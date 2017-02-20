Büyükşehirli Judoculardan 5 Türkiye Derecesi

Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular takımlarda Türkiye Şampiyonu olurken, ferdi müsabakalarda...

Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular takımlarda Türkiye Şampiyonu olurken, ferdi müsabakalarda beş ayrı Türkiye derecesi kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Eskişehir Gökmeydan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarla yapıldı. Organizasyona, 72 kulüpten 300 sporcu katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Şampiyonada antrenör Gültekin Sevinç öncülüğünde sekiz sporcuyla mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen şampiyonada mavi beyazlı judoculardan gençler kategorisinde 50 kilo Mustafa Fil ile 81 kiloda Alperen Tazegül, büyükler kategorisinde ise 73 kiloda Serdar Aydın Türkiye Şampiyonu oldu. Büyükler 100 kilo kategorisinde mücadele eden Erkan Özaydın Türkiye ikincisi olurken, 60 kiloda mücadele eden Lokman Artan ise Türkiye üçüncüsü oldu. Ferdi müsabakalarda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere 5 Türkiye derecesi kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular, son gün yapılan takımlar müsabakalarında ise 6 kulübü geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Müsabakaların ardından madalya ve Şampiyonluk kupasını kaldıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocuların sevinçleri görülmeye değerdi. Öte yandan dereceye giren beş sporcu Nisan ayında yapılacak milli takım kampına davet edildi. Şampiyonada ilk ikiye giren sporcular ise 13 Mayıs'ta Azerbeycan'ın Bakü kentinde yapılacak olan İslam Oyunları müsabakalarında ülkemizi temsil edeceği belirtildi.