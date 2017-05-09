Büyükşehirli Kanocular Yine Kürsüde

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Bahar Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülükle Genç...

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Bahar Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülükle Genç Bayanlar Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla Köyceğiz'de yapılan yarışlar sonucunda 500 metrede Müge Güleryüz ile Türkiye ikinciliği, 1000 metrede Kirilo Avgan ile Türkiye ikinciliği, 200 metrede ve 500 metrede Tuğçe Türkyılmaz ile Türkiye üçüncülüğü elde eden Bursa ekibi 200 metre ve 500 metre yarışlarında da Tuğçe Taylak Türkiye birinciliği elde etti.

Bu sonuçların ardından elde ettiği 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile 6 madalya toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde genç sporcu Tuğçe Taylak'da milli takıma adını yazdırmayı başardı.