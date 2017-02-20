Büyükşehirli Tokcan, Avrupa Şampiyonu Oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Umay Tokcan altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Umay Tokcan altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu oldu.

17-19 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası yapılan müsabakalarla sona erdi. Son gün tatamiye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Umay Tokcan, Avrupa şampiyonu oldu. 21 yaş altı kariyerinde ilk Avrupa Şampiyonası finalini yakalayan 50 kiloda Umay Tokcan, sırasıyla Sırp, Alman ve Çek rakiplerini geçerek şampiyonluk maçında Azeri Asya Malikova ile karşılaştı. Final mücadelesinde başarılı bir performans gösteren Tokcan, maçın ilk dakikası dolarken vurduğu tekme ile skoru bir anda 3-0'a getirdi. Bu andan sonra puan serisine başlayan başarılı sporcu maçın bitimine son bir dakika kala seri yumruklara başladı ve üst üste aldığı puanlarla maçı 7-0 kazanarak bu yaş kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı beş altın, üç gümüş dört de bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı.