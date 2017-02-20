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Buz Hokeyi Okullarda Yaygınlaşacak

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Buz Hokeyi Okullarda Yaygınlaşacak
Ülke genelinde buz hokeyinin yaygınlaşması amacıyla Yozgat'ta başlatılan inline (tekerlekli paten) eğitimi, Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay...

Ülke genelinde buz hokeyinin yaygınlaşması amacıyla Yozgat'ta başlatılan inline (tekerlekli paten) eğitimi, Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay ve Milli Takım Antrenörleri tarafından verildi.

Buz Hokeyi'nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalara Yozgat'tan start verildi.

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde il genelinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim seminerine, Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, Erkek İnline Milli Takım Antrenörü Mehmet Balkaya, Federasyon Eğitim Sorumlusu ve Bayan Milli Takım Antrenörü Çağrı Karabulut ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Buz Hokeyi'nin yurt genelinde yayılması amacıyla başlatılan projenin ilk adımı Yozgat'a başlarken Bursa, Hatay, Tekirdağ, Eskişehir, Sivas illerinde projenin devam edeceği belirtildi.

1.5 yıldır Yozgat'ta buz hokeyinin gelişmesi için çalıştıklarını belirten Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, projede sona gelindiğini ve Yozgat'ın Türkiye genelinde tanınacağını söyledi.

Yozgat merkezde 6 okulu pilot okul olarak belirlediklerini söyleyen Akay, okul takımlarına seçilecek öğrencilere paten, pak ve sopadan oluşan malzemelerin federasyon tarafından temin edileceğini dile getirdi.

Spor salonları uygun olan okullarda öğrencilerin eğitim göreceğini hatırlatan Akay, "Öğrencilerin eğitmelerine yönelik gerekli desteğimizi vereceğiz. Yozgat gibi projenin uygulanacağı illerimizde de buz hokeyi pisti bulunmuyor. O nedenle eğitim kapsamında tekerlekli patentlerle çalışmalar yapılacak. Öğretmenlerimiz, öğrencilere ınline eğitimi verecek" diye konuştu.

Eğitim seminerinin ardından ise federasyon yetkilileri tarafından öğretmenlere spor salonunda inline (tekerlekli paten) eğitimi uygulamalı olarak gösterildi.

Buz Hokeyi Okullarda Yaygınlaşacak

Buz Hokeyi Okullarda Yaygınlaşacak

Buz Hokeyi Okullarda Yaygınlaşacak

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