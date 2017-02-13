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Buz Hokeyinde İlk Maç Rusya’nın

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Buz Hokeyinde İlk Maç Rusya’nın
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye ve Rusya Federasyonu buz hokeyi grup müsabakasında karşı karşıya geldi.

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye ve Rusya Federasyonu buz hokeyi grup müsabakasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Rusya'nın 42-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan ekip ilk devreyi 15-0 önde kapattı.

İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi.

Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı.

Maçın sonunda Türkiye Milli Takımı adına en iyi oyuncu Fahri Celepli seçilirken Rusya en iyi oyuncusu 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov oldu.

Karşılaşmayı izlemeye gelen sporseverler Türkiye Milli Takımı'nı uzun süre alkışladı.

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