  • BIST 88.588
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 7 °C

Buz Pisti 5 Mart’a Kadar Açık Kalacak

» »
Buz Pisti 5 Mart’a Kadar Açık Kalacak
Süleymanpaşa Belediyesi'nin üç yıldır yarıyıl tatillerinde sunduğu ve özellikle öğrencilerin büyük ilgisini çeken hizmetlerinden biri olan Buz Pisti,...

Süleymanpaşa Belediyesi'nin üç yıldır yarıyıl tatillerinde sunduğu ve özellikle öğrencilerin büyük ilgisini çeken hizmetlerinden biri olan Buz Pisti, Gündoğdu mahallesi Süleymanpaşa Otogarı yanında hizmet vermeye devam ediyor.

25 Ocak'tan bu yana hizmette olan Buz Pisti'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da buz dansı gösterileri sergilenmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Gençlerin farklı bir spor dalında deneyimlerini sağlayarak, ufuklarını açmak amacıyla her yıl sömestr tatilini de içine alan bir zaman diliminde kurulan buz pisti, bu yıl 5 Mart'a kadar hizmet verecek.

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine yüzde 50 indirimli

Buz pistinde yarım saat için geçerli olacak tam bilet ücreti 8 TL, öğrenci bileti 5 TL ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri için yüzde 50 indirimle 2,5 TL olarak uygulanıyor.

Buz pisti hizmetinin önümüzdeki yıllarda da verilmeye devam edeceğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, gösterdikleri büyük ilgiden ötürü Süleymanpaşa halkına da teşekkür etti.

Buz Pisti 5 Mart’a Kadar Açık Kalacak

Buz Pisti 5 Mart’a Kadar Açık Kalacak

Buz Pisti 5 Mart’a Kadar Açık Kalacak

Buz Pisti 5 Mart’a Kadar Açık Kalacak

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fırat Yılmaz Çakıroğlu Bilecik’te Anıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 18:43
  • Şehit Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tamamlandı20 Şubat 2017 Pazartesi 18:38
  • Kaymakam Güney Yatırımları İnceledi20 Şubat 2017 Pazartesi 18:33
  • Haymana’dan Halep’e Yardım Eli20 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • Başkan Kadıoğlu, Dal Ve Çolak Ailelerinin Mutlu Gününe Ortak Oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • Taklacı Güvercinle Ödül Kazandı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • Başkan Ankara’dan Eli Dolu Döndü20 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor20 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
  • Mastöb, Gençliğin Değişen Düzeni Anlatıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:43
  • Milletvekili Çaturoğlu, Ereğli-devrek Yolunu İnceledi20 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti