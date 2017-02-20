Buz Pisti 5 Mart’a Kadar Açık Kalacak

Süleymanpaşa Belediyesi'nin üç yıldır yarıyıl tatillerinde sunduğu ve özellikle öğrencilerin büyük ilgisini çeken hizmetlerinden biri olan Buz Pisti,...

Süleymanpaşa Belediyesi'nin üç yıldır yarıyıl tatillerinde sunduğu ve özellikle öğrencilerin büyük ilgisini çeken hizmetlerinden biri olan Buz Pisti, Gündoğdu mahallesi Süleymanpaşa Otogarı yanında hizmet vermeye devam ediyor.

25 Ocak'tan bu yana hizmette olan Buz Pisti'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da buz dansı gösterileri sergilenmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Gençlerin farklı bir spor dalında deneyimlerini sağlayarak, ufuklarını açmak amacıyla her yıl sömestr tatilini de içine alan bir zaman diliminde kurulan buz pisti, bu yıl 5 Mart'a kadar hizmet verecek.

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine yüzde 50 indirimli

Buz pistinde yarım saat için geçerli olacak tam bilet ücreti 8 TL, öğrenci bileti 5 TL ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri için yüzde 50 indirimle 2,5 TL olarak uygulanıyor.

Buz pisti hizmetinin önümüzdeki yıllarda da verilmeye devam edeceğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, gösterdikleri büyük ilgiden ötürü Süleymanpaşa halkına da teşekkür etti.