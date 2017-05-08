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Buz: “Şampiyon Olmak İstiyoruz”

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Buz: “Şampiyon Olmak İstiyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Önümüzde Boluspor maçı var. O üç puanı da aldığımız zaman Süper Lig'de olacağız" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Önümüzde Boluspor maçı var. O üç puanı da aldığımız zaman Süper Lig'de olacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Buz, "Aslında Demirspor ile bu şartlarda karşılaşmak istemezdim. Adana sonuçta çok büyük, çok köklü bir camia. Biz şampiyon olmak istiyoruz, onlar da can havliyle ligde kalmak istiyor. Onlar için de çok zor bir maçtı. Bu galibiyetle 60 puan yaptık. Ama olay bitmedi. Önümüzde Boluspor maçı var. O üç puanı da aldığımız zaman Süper Lig'de olacağız. Avantaj bizde, Allah bunu bize nasip etti verdi. Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bu iş bitsin, yaşadığımız sürecin psikolojisini anlatırız. Kendi sahamızda Bolu'yu yenerek bunu başarmak istiyoruz. Bana göre ilk penaltı pozisyonunun penaltı ile ilgisi yoktu. Bu golden sonra geri dönüş zordu. Ama oyuncularım mental olarak çok iyi ve hazırdı. Sonuçta beraberliği ve 2-1 i yakaladık. Futbolcu kardeşlerimi alnından öpüyorum. Buradaysak onların sayesinde. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah haftaya işi bitirir, hep beraber seviniriz. Lig maratonu çok uzun. Kolay değil, sükuneti korumak lazım. Bunları hep gözününe almak lazım. İkinci senem. 105 puan aldık, Onlarla birlikte aldık. Benim en büyük rüyam, şampiyonluğu o insanlara, taraftara yaşatmak. Güzel bir camiayız. Aile içinde bazen bazı şeyler oluyor. Güzel bir şekilde sonuca gitmek gerekiyor" dedi.

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