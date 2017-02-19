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Buz Sütunu Ay Yıldızlı Süngü Yaptı

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Buz Sütunu Ay Yıldızlı Süngü Yaptı
Oltu İlçesi'nde müstakil evin bahçesindeki çeşmeye giden su şebekesinin soğuk havanın etkisiyle patlaması sonucu oluşan buz sütununu Beycan Onat, ay...

Oltu İlçesi'nde müstakil evin bahçesindeki çeşmeye giden su şebekesinin soğuk havanın etkisiyle patlaması sonucu oluşan buz sütununu Beycan Onat, ay yıldızlı süngü yaptı.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde Yunus Soylu'ya ait müstakil evin bahçesindeki çeşmeye giden su şebekesinin soğuklar havanın etkisiyle patlaması sonucu kartpostalları aratmayan bir görüntü ortaya çıktı.

Oltu İlçesi'nin Aslanpaşa Mahallesi'ndeki Kaledibi'nde Yunus Soylu'ya ait bahçedeki içme suyu şebekesine ait boru, şiddetli soğuklar nedeniyle dondu ve patladı. Borudan yukarı doğru fışkıran su 2 metrelik buzdan sütun oluşturdu. Çevreye sıçrayan sular, kuru ağaç üzerinde buz sarkıtlar oluşturdu. Yunus Soylu, bahçeye gittiğinde gördüğü manzara karşısında bir hayli şaşırdı.

Daha sonra ilçe halkından Beycan Onat komşusunun bahçesindeki su borusu patlaması sonucu oluşan buz sütununa bir günlük bir çalışma ile ay yıldızlı süngü yaptı.

Beycan Onat, "Komşumun bahçesindeki buzu buzdan süngü yaptım. Ucuna ay yıldız yaptım, umarım herkes beğenir." dedi.

Buzdan çalışmayı gören Namık Ünal ise, "Arkadaşı tebrik ediyorum. Gerçekten sanat eseri gibi bir eser yapmış. Kutluyorum kendisini." diye konuştu.

Buz Sütunu Ay Yıldızlı Süngü Yaptı

Buz Sütunu Ay Yıldızlı Süngü Yaptı

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