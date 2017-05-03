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Buz: "Taraftarımızdan Özür Diliyorum"

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Buz: "Taraftarımızdan Özür Diliyorum"
Bandırmaspor'a farklı yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, taraftarlardan özür diledi.

Bandırmaspor'a farklı yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, taraftarlardan özür diledi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bandırmaspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, taraftarlarından özür diledi. Buz, "Bugün çok önemli bir müsabakaydı bizim açımızdan. Bandırmaspor açısından da aynı şekilde. Göztepe müsabakasında çok iyi oynayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Lider olarak geldik buraya. Tabi çok farklı bir durumla karşılaştık. Maalesef bizim açımızdan sezonun en kötü müsabakasını oynadık. Çok ağır bir yenilgi aldık. Futbolda oluyor böyle şeyler. Tabi oluyor derken taraftarlarımızı da çok üzdük, üzgünüz. Futbolcu kardeşlerimiz buraya kadar getirdi bu olayı, devam da ettirecek. Futbolcularımız da ayağa kalkmak durumunda. Zaman zaman futbolda oluyor böyle şeyler ama bizim açımızdan çok kötü bir gündeydik. Gerçekten çok kötüydük. Bandırmaspor iyi bir futbol sergiledi. Onları tebrik ediyorum. Önümüzde Pazartesi günü Adana Demirspor maçımız var. Ona konsantre olup, ayağa kalkmak zorundayız. Nasıl bugün bu müsabakayı kaybettilerse, kazanmasını da bileceklerdir. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Ağır bir yenilgi aldık. Ama bu ligde oluyor böyle şeyler. Benim söyleyeceğim sadece taraftarlarımızdan özür diliyorum oyuncu kardeşlerim adına" dedi.

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