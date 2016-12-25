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Buz tutan Ulugöl'e ziyaretçi akını

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Buz tutan Ulugöl'e ziyaretçi akını
Ordu’nun doğal güzelliğiyle bilinen, Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Ulugöl ziyaretçi akınına uğruyor.

Sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçların göle yansımasıyla doğaseverlerin fotoğraf karelerinde ölümsüzleşen Ulugöl, kışın da buz tutan yüzeyinde yürümek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da Gölköy ilçe merkezine 17 kilometre mesafedeki Ulugöl'e gelerek donmuş gölün üzerinde uzun süre yürüdü. 

Balkanlıoğlu, 70-80 metre derinliğe ve 80 hektarlık bir alana sahip olan Ulugöl’ün yüzeyinin donmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu söyledi. Ulugöl’ün milli park ve büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla Ulugöl ayrı bir güzelliğe büründü. Ulugöl’ün kış güzelliğini de yakından görmek amacıyla birçok vatandaş gibi bende buraya geldim. Çevresi ise tamamen bakir ormanlarla kaplı. Burası çok güzel bir yer ve barınma imkanı da bulunuyor. Ahşap ve çam kokulu bungalov evlerde kalarak burada çok rahat, huzurlu bir şekilde tatil yapabilirsiniz" diye konuştu.  

Vali Balkanlıoğlu'nun Ulugöl ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Gürgentepe Kaymakamı Abdülkadir Umut Kasman, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert’te hazır bulundu. 

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