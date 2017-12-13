TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) buzağı ölümlerinin önüne geçmek için hazırlanan "Buzağı Can Sütü Projesi" hayata geçiriliyor.

TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) buzağı ölümlerinin önüne geçmek için hazırlanan "Buzağı Can Sütü Projesi" hayata geçiriliyor. Proje kapsamında kolostrum ikame tozu üretim tesisi kurulacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile yürütülecek Buzağı Can Sütü Projesi destek sözleşmesi imzalandı. OKA'da düzenlenen imza töreninde 24 ay süreli projeye ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir ile OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, bölge hayvancılığına büyük katkı sağlanacağını kaydetti.

Toplam maliyeti 3 milyon 984 bin 52 TL olan projenin 2 milyon 988 bin 394 TL'si Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Güdümlü Proje Desteği kapsamında sağlanacak. Eş finansman tutarının 996 bin 131 TL ise proje başvuru sahibi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından finanse edilecek. Büyükşehir Belediyesi yanında projede Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (OMÜ) TR83 Bölgesi İlleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, TR83 Bölgesi İlleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra İlçeleri Süt Üreticileri Birlikleri de aktif rol oynayacak.

Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) illerinde 2015 yılı itibariyle 40 bin civarında buzağı kaybı yaşandı. Bunun ekonomik yansıması ise 81 milyon 56 bin TL. Samsun'da da görülen buzağı kayıplarının önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, kolostrum ikame tozu üretim tesisi kuracak. Türkiye'de ilk kez bölgesel hastalıklara karşı antikor ihtiva eden, raf ömrü uzunluğu, kalitesi ve uygulama kolaylığı gibi pek çok konuda faydası olan toz, üreticilere büyük avantaj sağlıyor. Üretilecek toz, hayvancılıkla uğraşanlara dağıtılacak.

Çiftçiler eğitimden geçecek

Bütün ilçelerin köylerinde yapılacak yoğun eğitimlerle ağız sütünün önemi ve güncel buzağı yetiştirme standartları öğretilecek. Kolostrum ikame tozunun gerekli olduğu durumlarda rutin üreticilik uygulamaları kapsamına alınması ile buzağı kayıplarının yüzde 5-7 düzeyinde düşürülmesi, böylece bölge hayvancılığının karlılık oranının arttırılarak tahmini yıllık 100 Bin TL ekonomik kazanç oluşturulması hedefleniyor.

Üretim tesisi ve eğitim faaliyetlerini içeren Buzağı Can Sütü Projesi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, "Üretim tesisi ile proje sonrasında da üreticilerin uygun fiyatlarda kolostrum ikame tozu temin edebilmesi sağlanacak. Kurulacak çiftçi eğitim merkezi ile hayvan ve buzağı sağlığı konusunda benzer eğitimler sürdürülecek. Yetiştiricilere yönelik olarak, buzağı bakımı, buzağılarda bağışıklığın önemi, bağışıklığı oluşturan faktörler, ağız sütünün değeri, ağız sütünün kalitesinin önemi ve kalitenin ortaya konulma yöntemleri, kolostrum ikame tozu hakkında bilgi, ne zaman hangi durumlarda kullanılması gerekliliği, yurtdışında kolostrum ikame tozu kullanımı ve ekonomik faydası konularında günlük 8 saat olmak üzere 51 farklı eğitim çalışması düzenlenecek. Toplamda 408 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır. 15 bin doz ikame tozu da eğitim amaçlı üreticilere ücretsiz dağıtılacak" dedi.