Buzda kayan amca hayatını kaybetti

Samsun'da caminin şadırvanında abdest almak isteyen buzdan kayarak düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un Asarcık İlçesi'ndeki Yeni Cami'de meydana gelen olayda, Durmuş Issı (87) namaz kılmak için caminin şadırvanında abdest almak isterken buza basarak kayıp yere düştü. Olay yerinde kalçası kırılarak yaralanan Durmuş Issı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.