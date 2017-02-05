Buzdan Kayarak Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da caminin şadırvanında abdest almak isteyen buzdan kayarak düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da caminin şadırvanında abdest almak isteyen buzdan kayarak düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesindeki Yeni Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Issı (87) namaz kılmak için caminin şadırvanında abdest almak isterken buza basarak kayıp yere düştü. Kalçası kırılarak yaralanan Durmuş Issı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.